現年55歲的日本一代歌姬中森明菜近年過住隱世生活，自2016至17年舉行跨年Dinner騷之後，便一直沒有露面，連家人及工作夥伴也沒有她的消息，情況令歌迷心痛及擔憂。今年是明菜入行40周年，但她去年7月在疫情下透過歌迷會的會報留言：「各位，我甚麼也做不到，對不起。」一名合作多年的唱片公司宣傳人員亦表示：「Dinner騷之後沒有聯絡了，她的40周年甚麼也沒有計劃。」

明菜於2010年因健康問題而暫別藝能界，2014年罕有亮相《紅白歌唱大賽》，直到2016年才復出開始唱Dinner騷。而明菜胞妹中森明穗於前年5月因肝病併發症逝世，終年52歲，明菜的84歲父親中森明男近日受訪指明穗死時，曾聯絡明菜，但卻沒獲回覆，令他們一家大嘆明菜不知從何時開始變得如此無情。

多年足不出戶

據知明菜近年住在其事務所經理人旗下物業，該棟樓齡16年的大廈共有六層，經理人住在四樓，明菜則住在五及六樓，但一名在附近居住的主婦稱從來未見過她出入，物業管理公司方面則指：「不能透露四至六樓的住客身份，但一直也是同樣的住客。」相信明菜多年來足不出戶，亦沒有遷離上址。

近藤真彥離巢

明菜於1983年撻着近藤真彥發展地下情，兩人於80年代紅透半邊天，近藤卻十分花心，兩年後來港認識香港已故天后梅艷芳，發展過一段情，他更在1989年偷食松田聖子，導致明菜情緒崩潰於家中割脈自殺，做了六小時手術才救回一命。近藤真彥在事發半年後向明菜道歉，同年除夕夜舉行緊急記招，尊尼事務所在現場擺放了日本喜慶用的「金屏風」，令明菜誤以為男方要向外界宣佈跟她結婚，可是遲到的近藤到場後否認結婚，還逼明菜跟他握手言和，令明菜再受一次重大打擊。近藤真彥之後娶了富家千金為妻，育有一子，去年他被爆不忠，與31歲的第三者發展五年父女戀。雪藏數月後，他上月初終宣佈退出尊尼事務所，暫時未有任何動向。