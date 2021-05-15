韓國每年都有不少男、女團出道，但能爆紅的組合卻少之又少，不過近日二人男團Mad Monster卻靠搞怪成功突圍而出，成為網民熱話。

修圖變蛇精樣

Mad Monster由J-Ho與Tan組成，上月底憑歌曲《Mine Rudolph》出道，他們靠修圖程式的網紅濾鏡，將外貌變成蛇精樣，畫面搞笑又衝擊，加上歌曲的洗腦旋律，意外令組合爆紅，MV點擊率已接近500萬，就連男星Jay Park都表示是他們的fans，高人氣更帶挈Mad Monster登上音樂節目《M!Countdown》。

KBS旗下諧星

其實J-Ho和Tan的真實身份是33歲的李昶浩及34歲的郭汎，兩人均是KBS電視台公開招募的搞笑藝人，於去年5月起合作開設YouTube頻道「放鬆局」，以搞笑影片為主，是次組合Mad Monster就是頻道的新內容。李昶浩及郭汎靠濾鏡「回春」變21歲小鮮肉，郭汎由圓碌碌大叔變擁有大眼、尖面的花美男，某些角度更似香港男子組合ERROR成員193（郭嘉駿），而且兩人不亞於男團的歌唱及舞蹈實力，都令網民大讚。

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