曾經拍過《哈利波特》（Harry Potter）前傳電影《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）、《鄧寇克大行動》（Dunkirk）及Netflix劇集《英倫遊戲間》（The English Game）的33歲蘇格蘭男星Kevin Guthrie被控於2017年9月30日，在格拉斯哥性侵一名29歲女子，判處入獄三年。

據BBC電視台報道，Kevin否認控罪，聲稱他只是幫助身體不適的女子，不過警方卻在女子的內褲中找到Kevin的DNA。經過四日聆訊後，Kevin最終被判有罪，並被政府記錄為性罪犯。事件發生於男星Scott Reid的寓所內，當日受害人感到不適，在路上遇上Kevin和Scott。兩人協助女子上的士，並將她帶回Scott的寓所。抵達後，Scott到外面打電話到救護熱線，而在房中照顧女子的Kevin就乘機性侵。女子向法庭表示她還記得被性侵前，被Kevin脫去上衣及撫摸，到Scott再次進入房間時才停止。

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