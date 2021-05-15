蔡卓妍（阿Sa）最近返了大陸準備開工，正在酒店進行隔離，在隔離的日子，阿Sa不時翻看電話中的相簿，之前還以「出土文物」來形容一些她的舊照。不過今日她忽然在社交網post床照，向來做藝人最注重是形象，怎料阿Sa貼的相，全是她撐手撐腳沒有美感的睡姿，而其中一張相她更是打橫瞓。

事緣日前阿Sa在社交網貼了家中小貓咪嚦咕的相，她家中的工人姐姐向她打嚦咕小報告，阿Sa留言謂︰「今日姐姐同我打小報告，話自從我走咗之後，嚦咕就成日瞓喺我洗手間個洗手盆上面。」阿Sa還tag住「仲要毫無儀態」、「似我咁瞓得」、「物似主人形」等。到今日阿Sa在社交網罕有貼出她的床照，留言︰「朋友睇完我上一個post之後send咗呢幾幅相俾我。」她還tag住「佢話我隻貓同我瞓覺嘅時候好似」、「一樣咁豪邁」、「瞓我隔籬嘅人，一定要有武功底子」、「分分鐘俾我打死」等。

重點是阿Sa難得貼她的床照，而拍照人究竟是誰呢？還有阿Sa提到一句「佢話我隻貓同我瞓覺嘅時候好似」，這句說話可見那個「佢」跟阿Sa很熟，不單止可以登堂入室到阿Sa家中見過貓咪嚦咕，還可以拍下阿Sa的睡姿。而另一句阿Sa更寫「瞓我隔籬嘅人，一定要有武功底子」，究竟是誰可以瞓在阿Sa隔籬呢？雖然阿Sa沒有提及拍照者是誰，但相信這個「佢」應該跟阿Sa十分熟甚至好親密，才可拍到她的床照。

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