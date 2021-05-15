男團MIRROR成員之一的柳應廷（Jer）去年單飛推出歌曲「物語三部曲」系列，成功在各個頒獎禮中橫掃新人獎，雖然目前的成績不俗，但原來當日Jer入行之路並不易行，在讀書時期，Jer已經熱愛音樂和唱歌，經常與一班志同道合的朋友busking，其後一度為生計而去做娛樂記者，但他為了追夢而辭工，最後走去參加《全民造星》。

Jer早前接受商台節目《1圈圈星光背後》的訪問，重提當日在99強首回合已被全紅燈淘汰，Jer坦承至今仍然覺得是一個打擊：「呢個節目係我當時唯一嘅曙光，當然想希望做到最好，奈何我冇整理好自己嘅形象，又冇諗過表情管理嘅嘢，始終係缺乏舞台經驗，就算唱歌係busking，加上拍節目又好緊張，每次見到一個評判撳紅燈，我就會眨一次眼，到最後歇斯底里唱，希望用我嘅歌星去挽留評判嘅心，但都係唔成功，嗰次對我嘅打擊好大，因為係我人生第一次跳出comfort zone去追夢，點知第一步就失敗真係好大打擊！」

不過Jer表示打擊幫助他面對之後的困難：「嗰個一刻已經唔開心夠，我哋最近有個節目同梁祖堯入camp，要諗番以前唔開心嘅事，我諗番當日嘅情景，自己都有喊。」但事情竟然出現有轉機， 後來他收到花姐邀請參與復活賽，Jer當然「𦧲飯應」，不過，談及二十強落敗後，花姐曾三顧草蘆力邀他加盟MIRROR出道，他卻多番婉拒，Jer說：「我推了三次，花姐話：『你唔好咁急推住，考慮吓先！』花姐仲用咗一個好強嘅理由游說我，叫我睇吓近年樂壇唱得好嘅人，佢出到嚟係有人認得佢嘅？我諗吓又好似真係冇喎，所以最後諗諗吓咪加入MIRROR！」

主持人又問到他如何克服跳舞這弱項？Jer指要花上比隊友十倍功夫：「其實要不斷練，跟佢哋不斷去學，我每次排新歌舞都會嗌救命，所有人都會幫我、教我舞步，我返到屋企要不斷練。」Jer去年坐上叱咤生力軍金獎寶座，好兄弟Anson Kong（AK）在台下表現失落，聽到Jer的感言後，AK被指黑面，為此，Jer說：「其實當時嗰番說話係即興，當時feel都佢唔開心，我哋係同年，由細到大都係睇呢個頒獎禮。三個人只得兩個有獎，剩番嗰個一定唔開心，我感受到AK唔開心，所以上到台之後，真係發自心想為佢加油，而唔係幸災樂禍，我講嘢唔叻、用詞係自己錯咗，呢個真係要改善，事後大家都有傾番呢事，喺音樂方向可以點樣一齊加油！」Jer又表示AK曾經考慮過不再出單曲，作為兄弟見佢終於以踏出這一步，當然要支持！

對於在MIRROR中以姜濤最受歡迎，Jer坦言一定有羨慕，但亦同時要以姜濤作成功榜樣鞭策自己，不過他也慶幸自己沒對方的偶像包袱，「我都有冇乜『偶包』，係開心架，出道嗰陣已經宣佈埋自己有女朋友，呢樣嘢姜濤一定做唔到，佢連出街都難啦。我而家公開咗有伴侶，係好舒服嘅事，可以光明正大行街，但係為咗唔影響佢嘅生活，我哋出街都唔會去啲多人嘅地方，可能帶隻狗去山頂公園或者去沙灘散步囉！」

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