近期MIRROR及虛擬貨幣都是熱門討論話題，有鏡粉就將兩者結合，自製了100億個「MirrorHK」幣及1萬個 「KEUNGB 」幣。《蘋果》就聯絡得「KEUNGB 」幣的製作者Candy Keung。從事資訊科技工作的Candy表示，「KEUNGB 」原本只是自己私藏，沒想過會被外界發現，她又指除了「KEUNGB 」幣外，自己還製作了193個「193」幣。

Candy以短訊接受《蘋果》訪問，她表示起初因為「貪得意」而為偶像姜濤製作了一萬個「KEUNGB 」幣，她說：「其實自己當時真係整黎玩吓，直頭係無諗過會有人發現到，諗住自己收埋儲吓就算。無諗過會有咁多人同我一樣，想儲姜B幣。」Candy又指製作出「KEUNGB 」幣後，打算與偶像姜濤開心share，故早前就為姜濤開了一個online加密幣錢包，並將1,000個「KEUNGB 」幣放進去：「其實整完姜B幣之後，自己開咗個online加密幣錢包，放咗1,000個姜B幣入去，然後係IG send咗個private key畀姜B。不過我唔肯定佢有無睇到我message，同埋有無用開加密幣錢包。」

Candy表示除了送給姜濤外，她亦轉贈了一些給朋友，後來見不少人對「KEUNGB 」幣感到興趣，故她將部份幣送到去中心化加密幣交易所給有興趣的朋友購買：「暫時好似有大約100人買咗。」除了「KEUNGB 」幣外，Candy表示由於喜歡ERROR成員193，故亦製作了193個「193」幣來收藏，問到她可有意幫MIRROR及ERROR其他成員製作個人虛擬貨幣？Candy則表示暫時並無此打算。

雖然本意為支持偶像，不過由於姜濤人氣甚高，故「KEUNGB 」幣一流出市面，即被炒高幾倍，對此MIRROR及ERROR的經理人花姐甚為擔心，更於IG Story上表示不認同此做法：「我唔認同呢個係支持MIRROR同姜濤嘅方法，我正在擔心中。」

買賣人士須注意，投資涉及風險，由於任何人都可以創造自己的幣作自由交易，但由於該幣並沒得當事人或其公司認可，故奉勸fans別因為市場上可交易而入手。

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