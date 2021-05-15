內衣名牌Victoria’s Secret (VS)去年申請破產，之後一直前景不明，持有 VS的美國時裝零售商L Brand最於決定將其分拆上市。昨日有報道指，Victoria’s Secret受歡迎程度及市埸佔有率已明顯下跌，L Brand在經過一段時間仍未能成功出售業務，最終一致同意分拆上市。L Brands表示，分拆將能令每間公司大限度提升管理重點和財務靈活性及減低成本。

雖然Victoria’s Secret在去年宣佈申請破產後已致力洗底，希望在外國市場上淡化及改變負面形象。曾請來大碼模特兒Devyn Garcia及與跨性別模特兒Valentina Sampaio合作。雖然行動得到不少人支持，但可惜亦無法找到新買家接手，而令L Brand將其分拆上市。相信在VS成功改善品牌形象前，此舉能令母公司L Brands減低負擔。

而日前Ralph Lauren (RL)亦宣佈重大消息，將會出售Ralph Lauren家族旗下品牌Club Monaco與私人股本公司Regent。RL行政總裁Patrice Louvet表示，「在過去22年，Club Monaco是Ralph Lauren家族中很有價值和重要的一員，但為了更專注我們同名品牌的發展，我們有信心Regent將會是非常適合Club Monaco延續其長遠發展的地方，並能利用他們的專業營運及策略性的知識，讓Club Monaco繼續成長。」

雖然官方未有表明出售計劃與持續的疫情有關，但相信Ralph Lauren集團亦和眾多品牌一樣在嚴重的疫情下受到不少打擊。

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