台灣疫情大爆發，台北、新北即時起實施三級警戒直至本月28日，限聚令室內5人、室外10人，正在雙北拍攝的劇組也傳出因10人限聚令而停拍，目前得知包括楊祐寧監製兼主演的台劇《接招吧！製作人》以及翻拍「宅女小紅」的電視劇，至於因此損失的金額，劇組表示尚無法估計。許志安之前因為與黃心穎「安心偷食」而沉澱了兩年，最近才重新出發，復出頭炮就是到台灣拍攝《接招吧！製作人》，豈料遇上疫情大爆發，影視停擺，認真運滯。

李康生主演的電影《山中森林》今日亦開始停工，他表示：「配合政府防疫，就只能延期。趁機休息，我家在山上，比較安全，我也不會到處亂跑，比較少出門。」導演姜寧表示停工有一點損失，但還是以防疫安全為主。

而電視台也紛紛取消錄影及分流上班。中天電視台宣佈節目綜藝《小明星大跟班》與《同學來了》暫停錄影，就算原定明天錄影的節目也緊急煞停。據悉，節目存貨尚且足夠，暫未有解禁時間表。《小》的主持人吳宗憲表示：「我也是剛剛收到消息，說暫停一次錄影。」說到個人生活方面，他自言平時甚少現身公共場合，所以沒太大影響，不過還是會擔心疫情失控，希望一切平安無事。

民視戲劇節目八點檔《多情城市》、備檔戲《黃金歲月》，以及綜藝節目《台灣那麼旺》、《綜藝大集合》、《美鳳有約》、《醫學大聯盟》、《這事有影嘸》等節目都是廠內錄製，錄影前要提供嘉賓、藝人、工作人員名單，除演員演出當下，所有人一律強制配戴口罩。至於外景節目《綜藝新時代》、《GoGoTaiwan》、《哈旅遊》下週暫停外景錄影。而綜藝大哥胡瓜也籲呼民眾留在家中，一時不便可以換來更健康安全無虞的生活。

TVBS也迅速回應，除了政論節目，其他節目都停一週，停廠不錄影，暫用存貨來播出。政論節目會做隔板、戴口罩面罩等措施，並降低嘉賓在同一空間人數。如果疫情更嚴重，會有進一步因應措施。華視新聞52台即日起改為全時段Live新聞播出，為民眾即時掌握最新疫情消息，記者與工作人員分A、B組辦公室工作，進行人員分流管控。華視招牌綜藝節目《天才衝衝衝》、《黃金年代》本底前錄影皆取消，目前節目播出存檔足夠，後續錄影狀況視乎疫情再行調整。

衛視中文台外景節目《Carry吧 玩家們》取消錄影，廠景節目《歡樂智多星》、《一袋女王》下周暫停錄影，何時恢復錄影需再觀望。三立將縮減節目錄影場次、避開高風險區域、不進入室內營業場所，且不開放觀眾。而年代與壹電視目前錄影狀況不變。東森電視台、JET、公視等也表示所有節目會照常廠內錄影，不過會採取嚴格防疫措施，例如控制人數、場地全面消毒等。

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