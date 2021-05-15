無綫前藝員陳積榮（Jeff）今日（15日）不敵肺癌病逝，終年38歲。陳積榮於2014年參加TVB藝員訓練班，先後在TVB和HKTV拍劇，亦有參與電影演出，去年確診患上第四期肺癌。

今日「人行」facebook專頁透露Jeff去世消息。「感謝大家的愛，Jeff於今晨在親人的陪伴下，已暫別我們回到天家。Jeff是一位溫柔的勇士，他勇敢堅毅，一直奮戰到最後。」留言中指Jeff曾說：「我好幸運身邊有很多朋友去陪我戰鬥，無論我戰勝與否，都希望用我的力量豐富大家！現在他已不再痛苦了！再一次感謝大家一直以來的支持及鼓勵！他的愛和精神會一直長存我們心裏！」

陳積榮患癌後拍片貼社交網求助，「因為已經有擴散嘅迹象，醫生話可能得半年命。」由於標靶藥費用昂貴，他希望得到有心人的經濟援助，不少藝人幫忙轉發，孫慧雪、郭富城、林盛斌等都捐錢為他集氣，女友一直對他不離不棄。孫慧雪今日亦有在facebook悼念好友，並稱讚對方是一位勇士。「你係我心中嘅勇士，你好叻呀！撐到最後！現在只係短暫離別，我哋將來再聚。多謝各位一路以嚟嘅支持！衷心感謝。」

惟直至今年初，陳積榮的癌細胞擴散，腫瘤增至8cm，更咳至出血需入院，他接受化療後脫髮變光頭仔，受訪時慨嘆自己瘦到似外星人，令人心酸。住院期間因為疫情關係不能探病，孤身抗癌的他曾無奈說：「醫生同我講，標靶藥已經對我冇乜用，當時個肺有一半係白晒！所以要即刻做化療，但成功機會唔高，佢同我講得4成。」可惜最終不敵癌魔，與世長辭。

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