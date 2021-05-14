真相，從來不只得一個，只因案中有案，虛實交錯。 Netflix西班牙劇《第二聲鈴響》（The Innocent）英文劇名直截了當，說的正是一個殺人犯為自己翻案，證明自己清白的故事。導演Oriol Paulo曾執導電影《死無對證》（The Invisible Guest）及《Mirage》，向來擅長懸疑推理類型，新作《第二聲鈴響》貫徹他的燒腦風格，每集設局扭橋，出其不意。

撰文：宣柏健

西班牙劇《第二聲鈴響》（The Innocent）

類型：犯罪懸疑

演員：Mario Casas、Aura Garrido、Alexandra Jimenez

西班牙劇《第二聲鈴響》改編自美國作家Harlan Coben小說，原著場景本來在紐約、新澤西州和內華達州，而這部劇集版則以巴塞羅拿及附近的城鎮為背景。Mario Casas飾演的Mateo是大學法律系學生，某夜和弟弟到酒吧夜蒲時，與新相識的Eva跳舞兼打得火熱，被Eva的男性友人看不過眼，雙方更因此口角，繼而動武，輾轉間更有人意外被殺，疑兇正是Mateo。一晚外出，改寫了他的一生。經歷牢獄生涯的他，出獄後與同樣在酒吧認識的Olivia（Aura Garrido飾）過着甜蜜幸福婚姻生活。正當一切看似回歸平靜，Olivia到柏林公幹之際，Mateo卻收到來自Olivia手機的勒索短訊。正當Mateo竭力尋找妻子下落時，他又無端捲入一宗自殺案而被警方問話。而Mateo追查真兇時，越查越發現Anibal（Miki Esparbe飾）開設的夜場竟埋藏驚人秘密，性工作者Kimmy也與Olivia失蹤有關。

環環相扣抽絲剝繭

執導這部劇集的導演Oriol Paulo，一直以來都擅寫暗黑犯罪心理，2016年電影《死無對證》中的復仇佈局天衣無縫，結局揭曉令人驚訝。2018年電影《Mirage》則以時空穿越為主題，揭開25年前的兇案秘密。時空交錯的敍事手法向來是Oriol Paulo的慣用風格，看似無關痛癢的情節，往往會成為謎團的關鍵，因此觀看時也必須留意細節，看完整季八集才能得出所以然。

《第二聲鈴響》中以Mateo捲入兇案開始，但在第二集卻恍如帶出全新故事，關於Mateo的一切暫放一邊，焦點反而落在探員Lorena（Alexandra Jimenez飾）身上，交代她成為探員的心路歷程。每一集總會有新角色新元素加入，Mateo的妻子Olivia也有不可告人的秘密。情節佈局開枝散葉，看似眼花繚亂，實則環環相扣，而且每集都會拋出疑團，保持懸念，計算相當精準。每個人物都有他的故事，過去所種的因，往往成為日後的果，越看就越發現真相並不簡單，觀看時也必須抽絲剝繭。

見好就收未諗續集

當謎團解開，令人好奇的是《第二聲鈴響》會否像Netflix大部份大熱劇般開拍第二季。身兼監製的原著作者Harlan Coben已表明沒有計劃開拍續篇，雖然他在訪談中補充說世事難料，但他對劇集開拍第二季抱懷疑態度，因為他之前與Netflix合作時，改編劇集也是以一季作結，更何況《第二聲鈴響》八集故事相當完整，的確沒有需要刻意充撐，見好就收才是王道。