資深藝人黃樹棠（求叔）在4月10日因肺癌病逝，終年74歲，其任職配音的兒子黃榮璋（章魚），遵從亡父遺願，於本月5日出殯時，為爸爸安排綠色殮葬，會將其骨灰撒在紀念公園。兩父子生前感情親厚，黃榮璋表示父子之間沒有代溝，更會買一部PS4，父子齊齊打機。

黃榮璋為了表達對父親的思念，他昨日在社交網貼出在手臂內紋了一棵樹的紋身，那棵茂盛大樹的圖案正是代表亡父，黃榮璋有今天成績都是多得爸爸的栽培，黃榮璋留言：「從今以後我都可以，同阿爸一齊去勻晒全世界了。」身上有着這個紋身，父子就永遠一齊，有心水清網民留言：「求叔也有這紋身。」

此外，台灣藝人小鬼（黃鴻升）去年因主動脈剝離致血管阻塞離世，他生前非常愛紋身，曾因爸爸大病康服後，小鬼在距離心臟胸口位置紋了一個紋身紀念爸爸。但小鬼去年猝死，他的家人及好友也用這方法紀念小鬼，小鬼的爸爸早就將兒子的肖像紋在手臂，妹妹婷婷將小鬼生前曾經弄過的笑哈哈和紅心美甲圖案，紋在自己耳後兩邊位置，再加上小鬼的出生和去世年份1983和2020；妹夫兼AES品牌拍檔Sam則將小鬼的遺照紋在自己右邊身軀，彷如小鬼未曾離開過一樣。一起主持台灣綜藝節目《綜藝玩很大》的好友KID（林柏昇）也一樣以紋身這個方式來好好紀念故友。

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