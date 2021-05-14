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Uncle Ray榮休點最愛歌曲《Time To Say Goodbye》 結束72年唱片騎師生涯

1小時前

港台著名唱片騎師Uncle Ray（Ray Cordeiro，中文名郭利民）在主持完這晚（14日）晚上十時的香港電台第三台節目《All The Way with Ray》後，正式榮休

Uncle Ray主持《All The Way with Ray》超過40年，這次是最後一天主持節目，在節目開始前，英文台台長 Hugh Chiverton送上紀念品給Uncle Ray，包括一部iPad及旗幟，又錄下了有不同歌手及DJ恭喜他榮休的片段。

Uncle Ray接受《蘋果》電話訪問，表示自己既開心又不捨，他說：「心情好難講，五十五十，五十係happy，五十係好唔捨得，做咗電台咁多十年，忽然間，眨吓眼last day喇喎！我知道有好多email畀我，好似有眼淚喺裏面咁，我好感動，諗唔到一個人做咗咁多年，多謝天意，我96歲把聲仲喺度，冇話冇咗把聲。」Uncle Ray又指每次所揀的歌都是由心出發，別有意思，而這晚自己送給自己的最後一首歌，將會是由Andrea Bocelli與Sarah Brightman主唱的《Time To Say Goodbye》，Uncle Ray說：「呢首歌我特別諗過，Sarah Brightman同意大利盲人歌手Andrea Bocelli唱嘅，我諗咗好耐，好多歌講goodbye，呢兩個係我最鍾意嘅歌手，佢哋好好聲，我心裏會一齊唱『Time to say goodbye, Uncle Ray』，哈哈哈。」

現年96歲的Uncle Ray是健力士世界紀錄最長壽的唱片騎師，由於年事已高，身體機能也有點不支。其實這星期Uncle Ray重返錄音室主持最後一周節目，節目後也有點虛脫狀況，站起來時血壓會由120急降至80，故要先坐一會定神，經過醫生的建議，也不得不退下來。不過Uncle Ray依然開朗，他笑言退休後會很忙，他說：「我唔會悶，有好多嘢要做，屋企好似唱片公司咁，咁多年儲咗好多唱片，好特別，有出名歌星簽名，好想個個人都聽到靚歌，一切喺我心裏面。工作係好開心嘅，嚟緊唞一陣就會約吓朋友傾吓偈，喺屋企聽吓音樂，take it easy。」

另外，許冠傑昨天於Instagram上載了與Uncle Ray的合照，向Uncle Ray道謝，感激他一直支持他的歌唱事業，他以英文寫道：「感謝Uncle Ray從我的職業生涯開始以來一直支持！恭喜度過了奇妙的70年DJ工作，我們將懷念您用聲音來介紹最好的音樂。」

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Uncle Ray許冠傑
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