港台著名唱片騎師Uncle Ray(Ray Cordeiro,中文名郭利民)在主持完這晚(14日)晚上十時的香港電台第三台節目《All The Way with Ray》後,正式榮休!

Uncle Ray主持《All The Way with Ray》超過40年,這次是最後一天主持節目,在節目開始前,英文台台長 Hugh Chiverton送上紀念品給Uncle Ray,包括一部iPad及旗幟,又錄下了有不同歌手及DJ恭喜他榮休的片段。

Uncle Ray接受《蘋果》電話訪問,表示自己既開心又不捨,他說:「心情好難講,五十五十,五十係happy,五十係好唔捨得,做咗電台咁多十年,忽然間,眨吓眼last day喇喎!我知道有好多email畀我,好似有眼淚喺裏面咁,我好感動,諗唔到一個人做咗咁多年,多謝天意,我96歲把聲仲喺度,冇話冇咗把聲。」Uncle Ray又指每次所揀的歌都是由心出發,別有意思,而這晚自己送給自己的最後一首歌,將會是由Andrea Bocelli與Sarah Brightman主唱的《Time To Say Goodbye》,Uncle Ray說:「呢首歌我特別諗過,Sarah Brightman同意大利盲人歌手Andrea Bocelli唱嘅,我諗咗好耐,好多歌講goodbye,呢兩個係我最鍾意嘅歌手,佢哋好好聲,我心裏會一齊唱『Time to say goodbye, Uncle Ray』,哈哈哈。」

現年96歲的Uncle Ray是健力士世界紀錄最長壽的唱片騎師,由於年事已高,身體機能也有點不支。其實這星期Uncle Ray重返錄音室主持最後一周節目,節目後也有點虛脫狀況,站起來時血壓會由120急降至80,故要先坐一會定神,經過醫生的建議,也不得不退下來。不過Uncle Ray依然開朗,他笑言退休後會很忙,他說:「我唔會悶,有好多嘢要做,屋企好似唱片公司咁,咁多年儲咗好多唱片,好特別,有出名歌星簽名,好想個個人都聽到靚歌,一切喺我心裏面。工作係好開心嘅,嚟緊唞一陣就會約吓朋友傾吓偈,喺屋企聽吓音樂,take it easy。」

另外,許冠傑昨天於Instagram上載了與Uncle Ray的合照,向Uncle Ray道謝,感激他一直支持他的歌唱事業,他以英文寫道:「感謝Uncle Ray從我的職業生涯開始以來一直支持!恭喜度過了奇妙的70年DJ工作,我們將懷念您用聲音來介紹最好的音樂。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)