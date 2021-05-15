台灣疫情大爆發，今日公佈新增180宗本土感染，台北、新北即時起實施三級警戒直至本月28日，各家電視台也因防疫而紛紛取消錄影、及分流上班。正身在台灣的杜汶澤及黃秋生亦分別在社交網站中出post，呼籲台灣民眾不要恐慌，齊心抗疫。

杜汶澤現於台灣為自家網上電視台喱騷開工，他今日以「過來人」身份分享抗疫心得：「我作為一個過來人，可以負責任的告訴大家，小心和恐慌是兩回事，情緒失控更是戰士的死穴。放輕鬆不代表放鬆，病菌和敵人最害怕沉着應戰的人。」他之後再出道歉post表示原定在本月24日於花蓮東華大學舉辦的講座亦因疫情關係取消：「很抱歉，原定24號的講座，因疫情關係，剛剛收到通知，已經取消了。」而他亦有再一次着大家要緊守自己崗位，待戰勝疫情後再見。

至於同樣在台灣的黃秋生亦在facebook指疫情是「一場人類跟病毒的戰爭」，呼籲台灣人齊心抗疫：「上下一心齊抗疫，盡量不外出，不自私，不恐慌，物資充足，盡量自我隔離，一月内必可控。台灣的防疫，就拜託大家了。」一眾網民看完後都紛紛留言感激秋生為台灣打氣，更有人非常有信心地留言說：「全世界看好了，台灣只示範一次，兩個禮拜內，從三級警示降級！」、「沒問題的要對台灣有信心」。

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