人氣男團MIRROR日前在九展舉行一連6場《MIRROR”ONE & ALL”LIVE 2021》的演唱會順利完成，當晚嗌破喉嚨的鏡粉可以回一回氣之餘，MIRROR各成員亦可以狂擦一頓兼唞番夠本。

雖然演唱會曲終人散，不過一班鏡仔連日都有在IG回顧今次演唱會的心路歷程，其中人氣王姜濤，早前經歷梅窩fans事件以及好友「中鋒」阿Kin猝然離世，在演唱會前心情低落，今日凌晨他在IG留下感言，送給故友「中鋒」：「兄弟，如果你還在，一定也會來看我的演唱會吧！本來朋友也不多，沒想到你也不在了，這一年我真的沒想到發生那麼多事！」姜濤亦多謝另一位好友當晚在現場照顧自己的父母。並說：「爸媽，你們一定要好好的！」大批姜糖留言希望偶像不要太難過，又指阿Kin一定會在天上欣賞他的演出，而梁祖堯亦留言說：「想起那晚那蝴蝶！」聞者心酸！

Edan打通宵麻雀回氣

至於Edan（呂爵安）昨晚亦在IG透露自己在演唱會過後靠打麻雀回氣，笑言和MIRROR隊友Jeremy（李駿傑）打足整整一晚，而Wyman（黃偉文）好奇問「一整晩嘅意思究竟係幾多個東？」時，有網民就回覆說早前看過MIRROR打牌，大部份隊員都是「麻雀初哥」，以二人的牌技，打一整晚可能只打到一個東都唔出奇。而Edan又說：「很多人問我有沒有演唱會後遺症。有！當然有！就是攰到仆……。說實話，那六天裏每天起床都像被人『打了一餐』，每天都要擔心自己聲音的狀況，就算直到出場前全身都還是『軟瀨瀨』的，真的不知道自己是怎樣『捱』過這六天的！」留言中，他又再次提起經過梅窩事件及演唱會後，相信只要12個隊員一條心，繼續努力，保持謙卑，必定可以和大家過很多個3年，甚至將來可以舉行30周年珍珠演唱會。

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