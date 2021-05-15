無綫前藝員陳積榮因患肺癌末期今日離世，終年38歲。一向不煙不酒的他，卻於去年7月不幸確診第四期肺癌，病情急轉直下，為籌龐大醫藥費，他親自拍片公開求助，圈中人一呼百應，郭富城透過其「Aaron Kwok慈善基金」捐出10萬元，還有徐榮、姚嘉妮、林芊妤、陳自瑤等都出一分力，助陳積榮解決燃眉之急。

陳積榮的胞兄是著名武術指導陳中泰，陳積榮在大學時期修讀建築及工程系，畢業便投考無綫藝訓班，跟孫慧雪是同期，惟入行後一直做行行企企的閒角，之後過檔HKTV在《惡毒老人同盟》飾演敗家仔，其後HKTV不獲發牌，陳積榮到大陸拍網絡電影，又自資拍三部近乎「零成本」電影，包括《戀愛36D》、《最囧麻花》和《荒島屍變》。去年發現患癌前，正籌備一部自編自導自演電影《訓練班》，內容是讀訓練班的點滴，無奈最終未能圓夢。

而在抗癌期間，女友一直對他不離不棄，之前兩人本住在梅窩，自從他的身體變差，胞兄陳中泰叫他跟女友搬到自己家住，讓一家人多點相處時間，陳積榮亦可以陪伴老父，他曾落淚感激家人和女友的照顧。

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