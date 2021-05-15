韓國31歲Trot男歌手權道雲去年10月勇敢出櫃，雖然獲不少網民讚勇敢，但由於韓國道德風氣保守，所以當時他遭到不少網民留言指摘，最終他因太大壓力而令恐慌症加重，要入院休養，情況一度令人擔憂。不過昨日他就大方接受韓媒《OSEN》訪問，並開心透露現時與年輕5歲的男友正在甜蜜戀愛中。

互相了解階段

權道雲昨日先透過事務所向傳媒表示：「現在正處於開始談戀愛的階段，彼此間正在了解的謹慎階段中。對方不是圈中人，而且也不是能公開身份的人，所以更加小心翼翼，想守護那個人。與男女之間的愛情相比，同性的愛情也沒有太大的不同，希望不要因為男人之間相愛而產生偏見。」

爆男友心情好

權道雲其後再接受電話訪問：「我的性格太直率了，所以作為公眾人物，不想隱瞞甚麼，我想告訴大家，我過着和平常人一樣的生活，所以公開了。」不過因為對方並非藝人，所以在公開戀情之前亦有和男朋友商量過。權道雲說：「問他是否可以公開戀情？對方說不講會更不高興及嫉妒，只要不公開他的身份的話，那麼公開亦沒有所謂。」而男友因為公開戀情像經歷過如主角一樣的經歷，所以心情很好。

同性酒吧認識

不僅如此，權道雲還透露他和男友在同性戀酒吧第一次認識，並表示目前只處於了解階段，大概開始了兩周的時間。

另外，權道雲在4月1日發行第19張專輯《單戀》之後，將於6月中發行第20張專輯，特別是他已經完成了第21張專輯的計劃：「2021年最後一張專輯、第21張專輯是想着現在交往的男朋友製作的。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）