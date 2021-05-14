西班牙及同樣講西班牙文的墨西哥近年盛產罪案推理劇，多部作品上架後都火速打入十大。以下幾部懸疑類型劇集及電影，當中兩部更是由Mario Casas主演，可見他已是導演眼中的驚慄專家。

《誰殺了莎拉？》豪門內鬥

墨西哥出品的懸疑劇《誰殺了莎拉？》（Who Killed Sara？），描述男主角Alex與妹妹Sara及她的有錢男友Rodolfo一同度假，怎料Sara卻慘遭殺害，Rodolfo父親竟誘導Alex認罪，換來被監禁18年的下場。出獄後他決意復仇，誓要調查當年妹妹命案真相，找出殺害她的真正兇手。劇集在兇殺元素外也加入豪門內鬥，貫徹墨西哥狗血劇傳統。劇集上月播出後反應理想，劇組已宣佈即將播出第二季，更驚人的是預告暗示Sara原來未死，相信播出後會引發極大迴響。反轉再反轉的劇情令人始料不及，是否合邏輯也是見仁見智。

《Mirage》解密尋女

由Oriol Paulo執導，時空穿越×隔代追兇。1989年某夜，連場狂風雷暴來襲，12歲男孩目睹鄰居殺害他的妻子，男孩驚慌之下逃走卻慘遭輾斃。25年後，護士Vera和丈夫及小女兒搬進男孩當年所住的大屋，遇上連串怪事，小女兒更離奇失蹤。要一家團聚，就必須在72小時內重組真相。

《The Paramedic》恐怖情人

Mario Casas主演的Netflix電影，他飾演的救護員Angel與女友過着拮据生活。某次救護行動發生車禍，他更因而半身不遂，要靠輪椅生活，日常大小事也變得要靠女友幫忙照顧，女友感到疲累之際，他也因自卑而與女友關係日趨緊張，發現女友與他人有染，最終更離他而去。當Angel發現女友已展開新生活並懷孕，他一時妒忌決定誘騙她回自己家，更把她軟禁，希望重拾當日意外前的日子。Mario Casas在片中沉鬱暴烈，完美演繹恐怖情人角色。