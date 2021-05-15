76歲的「大公主」馮素波早前做身體檢查時，發現大腸裏有腫瘤兼有膽石，經醫生診斷後證實腫瘤並非癌細胞，只是腺瘤，為免會病變建議她把約3cm的腺瘤割除，於是波姐便聽從醫生安排低調入院做手術，醫生為波姐微創手術割膽，再開刀割腸內的腫塊，經過月餘休息，波姐已完全康服。

《蘋果》今日致電波姐問候，她都中氣十足，波姐說：「今次手術我切咗個膽，割咗五份一大腸，醫生話我咁年紀都算大手術，本來要成4個半鐘到5個鐘，不過好彩我身體機能都好健康吓，開刀一睇，內臟唔會好多問題，所以手術3個鐘就完成咗，醫生話我抖4到5星期就可以康復，我而家藥都唔使食，又覆診完。」

波姐手術後出院，為了方便家人照顧，她租住了妹妹家附近的酒店作為休養，波姐說：「因為手術後唔可以郁動太多，如親友嚟探我，疫情又唔方便成日出入妹妹屋企，於是租佢屋企附近酒店住，妹妹又可以拎湯水食物畀我。」波姐在酒店住了1個月，本月初已搬回家中。波姐表示手術後體重少2磅：「我仲同醫生講笑話我截腸咁輕。」手術後，波姐只准吃粥水：「因為腸胃都要時間適應番，飲啲粥水等佢清吓，屙清啲水，大腸有蠕動，就轉稀粥稀飯，冇飯食真係冇力，而家一切飲食都正常返晒。」波姐強調病前飲食習慣都健康，她甚少吃煎炸油膩食物。

日行4000步

波姐生活向來都很健康，她會做瑜伽拉筋和冥想，手術後暫時不能做運動，波姐說：「我就慢步當運動，人哋日行萬步，我就唔行到咁多，日行約4000步，用手機功能check住。」波姐手術前一早接了大台劇集《痞子殿下》和《雙生陌生人》，她為免影響進度，知道要做手術立即跟監製商量，他們都堅持不換角等波姐康復接拍，幸好角色都過癮而不辛苦，波姐可以大過戲癮，其中一部原定明天開工，不過因為劇本要修改，波姐樂得爭取時間休息，以最佳狀態演出。

此外，波姐有見拍戲拍過做手術場面，今次入手術室，她在開刀前竟請麻醉師為她打卡，看到她躺在手術床上的表現都不算緊張，波姐日前還跟子女外出吃飯慶祝母親節，相她精神很好。

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