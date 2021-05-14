現年28歲的林穎彤（Bella）前年與同一唱片公司「星夢」、現年26歲的伍富橋因合唱而撻着，拍拖年多後，去年10月突然傳出分手，兩人公然互相取消關注對方的Ig， 女方現身時更坦認雙方已沒有聯絡。不過昨日《壹週刊》報道指二人最近因在新劇《十月初五的月光》中飾演情侶，日對夜對下秘密「翻撻」，當向兩人求證時，Bella和伍富橋也不約而同未有否認，更坦言會重新了解一下。

情難禁甜笑

Bella前年撻着伍富橋後，不時被傳媒拍到出雙入對，但去年傳出分手，曾一度傳出涉及第三者，有指伍富橋睇中兒童節目《Think Big天地》的索女主持陳嘉慧，兩人更不避嫌一同打波。不過最近盛傳因伍富橋和Bella合作拍《十月初五的月光》，造就兩人見面機會外，還要飾演情侶，結果最後戲假情真成功翻撻。日前兩人一同拍外景，雖然大隊有外景車，不過伍富橋卻駕駛約40萬的Tesla戰車載着Bella一同到場。一埋位兩人表現十分合拍，Bella更不時情不自禁望着男友甜笑，完全表現出熱戀情侶的感覺，收工時伍富橋同樣以自家戰車載Bella一同離去。

記招轉口風

其實今年2月Bella及伍富橋一同出席新劇記者會時，已大方一同受訪及影相，未有互避，當提起「分手」一事，二人齊齊轉口風。當時Bella坦言打算拍完劇後會重新follow男方的Ig，更即場踢爆：「佢有偷偷地咁睇我啲嘢。」至於是否有機會做回「好朋友」，他們亦齊聲表示：「畀啲時間重新了解吓。」

童星出身的Bella，10歲時曾跟媽媽一起接受鮑起靜主持的亞視節目訪問，林媽媽當時直認被丈夫拋棄後，試過帶着約一歲的Bella在街頭行乞大約九個月，林媽媽更坦認想過自殺。其間小小年紀的Bella在鏡頭前表現生性，表示長大後會賺錢買樓報答媽媽。至於伍富橋本身生於小康之家，伍媽更曾打本給他開舞蹈學校，出入也有私家車，相對Bella自小已十分幸福。