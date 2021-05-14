模特兒張晉雅憑一襲全黑色潛水衣參加ViuTV《最後一屆口罩小姐》的騎呢造型，與吹奏牧童笛技能讓人留下深刻印象，雖然三甲不入，卻令她頓悟人生！入行九年的她終發掘出自己的更多可能性，視郭嘉駿（193）為偶像的她希望成功打造「女版193」的形象，在綜藝路上大放笑彈，帶給大家歡樂。

憑178cm身高被封「178」的模特兒張晉雅（Selene），參加ViuTV《最後一屆口罩小姐》穿着黑色潛水衣出賽，全場矚目，雖然最終未能勝出，不過Selene因此賽事認清自己目標，現年26歲的她有着師姐熊黛林的影子，更多了一份幽默喜感。

不忿被指寸嘴

Selene說：「其實我唔覺得自己有喜感嘅，係身邊嘅人同我講我好得意好搞笑，令到人開心係一件好事嚟，其實我個人好情緒化，但係見到人都想大家開心，會將好嘅一面同大家分享。我好鍾意音樂嘅，但係之前樣樣學啲冇樣精，最近鍾意咗牧童笛同打碟，搵咗個喺外國主修牧童笛嘅朋友教我。」

對於被指好寸，Selene為自己平反：「其實我17歲已經入行，做硬照模特兒，又拍過一部電影，好多嘢都試過，𠵱家發覺唔想就咁俾人喺相或片裏面嘅我、喺冇乜互動下俾人認識，啲人會覺得我好寸，我覺得好唔公平，所以就想試多啲嘢，搵多啲可能性，希望多啲人認識我。」

認真對待批評

對於被批評騎呢博出位，Selene毫不介意，她說：「大家都有自由去表達自己嘅睇法，我會過濾吸收乜嘢資訊同改善。我嘅睇法係騎呢即係同其他人唔同，係特別、比人優勝，將自己好嘅嘢利用晒，發放正能量，咁係一件好事。就好似吹牧童笛，佢係我童年嘅一個缺憾，細個學校冇限我哋一定要學，疫情下大家都冇嘢做，我就決定學識佢，音樂係令人開心，牧童笛令我諗通咗好多對音樂嘅諗法，大家聽到又覺得好笑，一舉兩得。」