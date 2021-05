除MIRROR外,搞笑組合ERROR近日亦人氣急升,其主持的ViuTV節目《ERROR自肥企画》幾乎集集引起網民熱話,前日播出的第九集依舊爆笑,更意有所指。當中ERROR四子扮外國人在香港四圍去,全程用英語對白,更惡搞昔日英文教育電視的經典片頭,在不同地方不停講「Hello」,其中郭嘉駿(193)及吳保錡遊走旺角一帶,先吃辣魚蛋,193強調香港是個自由地方,有錢能做任何事,但之後二人到金魚街買金魚,保錡指香港其實沒有自由:「HK is not a free place!」又指193資本主義,193就鬧他「Freedom bitxh」,二人更為自由打交,最後打贏的保錡說:「Free at last!」有網民直言:「金魚街嗰part係苦笑,黑色幽默」。

翻唱BSB向港人示愛

至節目尾聲出現由Agent L執導的MV,ERROR翻唱Backstreet Boys經典名作《I Want It That Way》亦獲網民一致好評,又將其中尾句歌詞改成:「Cause I want you HK」向香港示愛。而在ViuTV任職導演的Agent L,真名叫曹梓冲(Alfred),28歲的他畢業於澳洲昆士蘭科技大學創意工業系,跟演員女友呂珮琳(Elsie)拍拖11年,十分長情。此外,查小欣日前於報章專欄中指自己只睇無綫劇集,踩《ERROR自肥企画》低俗,遭網友寸「冇睇又點知低俗」、「唔通睇爆足一周咩」,指所謂「娛樂教母」跟時代脫節。