除MIRROR外，搞笑組合ERROR近日亦人氣急升，其主持的ViuTV節目《ERROR自肥企画》幾乎集集引起網民熱話，前日播出的第九集依舊爆笑，更意有所指。當中ERROR四子扮外國人在香港四圍去，全程用英語對白，更惡搞昔日英文教育電視的經典片頭，在不同地方不停講「Hello」，其中郭嘉駿（193）及吳保錡遊走旺角一帶，先吃辣魚蛋，193強調香港是個自由地方，有錢能做任何事，但之後二人到金魚街買金魚，保錡指香港其實沒有自由：「HK is not a free place！」又指193資本主義，193就鬧他「Freedom bitxh」，二人更為自由打交，最後打贏的保錡說：「Free at last！」有網民直言：「金魚街嗰part係苦笑，黑色幽默」。

翻唱BSB向港人示愛

至節目尾聲出現由Agent L執導的MV，ERROR翻唱Backstreet Boys經典名作《I Want It That Way》亦獲網民一致好評，又將其中尾句歌詞改成：「Cause I want you HK」向香港示愛。而在ViuTV任職導演的Agent L，真名叫曹梓冲（Alfred），28歲的他畢業於澳洲昆士蘭科技大學創意工業系，跟演員女友呂珮琳（Elsie）拍拖11年，十分長情。此外，查小欣日前於報章專欄中指自己只睇無綫劇集，踩《ERROR自肥企画》低俗，遭網友寸「冇睇又點知低俗」、「唔通睇爆足一周咩」，指所謂「娛樂教母」跟時代脫節。