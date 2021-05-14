憑178厘米身高被封「178」的模特兒張晉雅（Selene），參加ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》穿着黑色潛水衣出賽，與吹奏牧童笛的技能，全場矚目，雖然最終未能勝出，不過Selene因此賽事頓悟人生，認清自己目標。現年26歲的她有着師姐熊黛林的影子，更多了一份幽默喜感，Selene說：「其實我唔覺得自己有喜感嘅，係身邊嘅人同我講我好得意好搞笑，令到人開心係一件好事嚟。其實我個人好情緒化，但係見到人都想大家開心，會將好嘅一面同大家分享。我好鍾意音樂嘅，但係之前樣樣學啲冇樣精，最近鍾意咗牧童笛同打碟，搵咗個喺外國主修牧童笛嘅朋友教我，搬咗上舞台。其實我17歲已經入行，做硬照模特兒，又拍過一部電影，好多嘢都試過，而家發覺唔想就咁畀人喺相或片裏面嘅我、喺冇乜互動下畀人認識，啲人會覺得我好寸，我覺得好唔公平，所以就想試多啲嘢，搵多啲可能性，希望多啲人認識我。」

對於被批評騎呢博出位，Selene毫不介意，她說：「其實有好多批評，大家都有自由去表達自己嘅睇法，我會過濾吸收乜嘢資訊同改善。其實所有嘢我都好認真對待，我嘅睇法係騎呢即係同其他人唔同，係特別、比人優勝，所有嘢都有唔同觀點同角度，將自己好嘅嘢利用晒，發放正能量，咁係一件好事。就好似吹牧童笛，佢係我童年嘅一個缺憾，細個學校冇限我哋一定要學，疫情下大家都冇嘢做，我就決定學識佢，音樂係令人開心，牧童笛令我諗通咗好多對音樂嘅諗法，大家聽到又覺得好笑，一舉兩得。」

郭嘉駿（193）在口罩小姐中擔任隊長，高挑的178有「女版193」的稱號，原來178視三哥為偶像，她更即興大顯身手以「譚仔話」對答，十分搞笑！她說：「193係幾幽默嘅人，好叻、轉數好快，又有風度，有人覺得我哋個感覺差唔多，我努力學緊譚仔話，希望可以跟到三哥帶我去做米線姐姐，去努力做工！193係一個好勤力嘅人，每次我哋做完表演佢都畀好多評語，喺佢身上學到好多唔同嘅嘢，我視佢為偶像，得閒會聽完佢講嘅嘢寫低袋入袋。我都好想試更多唔同嘅嘢，尤其係綜藝同拍電影，畀人睇到自己好多唔同可能性，我可以去盡啲。」

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