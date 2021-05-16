日本組合HKT48主將宮脇咲良，三年前參加韓國選秀節目《PRODUCE 48》後組成韓日限定女團IZ*ONE攻韓國市場，IZ*ONE今年解散後，三名日本成員宮脇咲良、矢吹奈子和本田仁美上月已飛返日本。宮脇咲良最近接受時裝雜誌《ViVi》訪問，被雜誌洩露計劃離開HKT，她昨日在新單曲推出的記念活動驚喜現身，正式宣佈畢業。

宮脇咲良在活動中表示：「我13歲就加入HKT48，作為一期生已有大約10年時間。正因為離開了2年半，我才發現HKT48對我來說才是一個起點，是一直在我心中的珍貴的地方。花了很長的時間，學習了很多東西，遇見很多重要的同伴。在這兩年半，看到後輩不斷成長，令我覺得很高興，感覺正在向下一個階段進發。正因為距離我畢業時間不多，所以希望能向HKT報恩。我明白剛回到HKT就宣布畢業，會令粉絲傷心和失望，但我正在努力準備，讓各位fans快樂。」宮脇咲良又指她將於下月19日舉行畢業演唱會。報告完畢後，22歲成員村重杏奈讀出AKB48前一姐指原莉乃的手寫信，令宮脇感動流淚。

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