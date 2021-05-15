由人氣爆燈男子組合ERROR主持的ViuTV真人騷節目《ERROR自肥企画》，過去兩星期播出以來引起不少迴響，連節目的打格仔導演劉諾衡（Mike）、肌肉男Agent L都人氣急升。前晚播出第10集，保錡再次抽中大懲罰要通淋巴，當保錡被推手臂位時，已大叫兼面容扭曲，當推到小腿位時，他更幾乎整個人彈起，痛到不停爆粗。

陳欣妍暈船浪

節目下半部份，ERROR四子讓位給節目的製作團隊「無制限OT編集団」，而Mike導就主持上身，與曾拍《美女郊遊遊》的陳欣妍一齊出海去睇中華白海豚。Mike導在節目中表示︰「我自己喜歡拍自然生態，所以安排一個活動畀自己，出海拍海豚。」當眾人見到約五條中華白海豚跳出海面，陳欣妍說：「真係粉紅色㗎！」Mike導即搞gag：「粉紅色魚頭，可遇不可求。」收音師Jacky驚嘆：「喺香港見到咁多條都係第一次！」

Mike導表示：「今日我哋影到非常重要嘅畫面，見到好多好難見到嘅海豚，非常高興，亦難得見到阿陳暈船浪嘅畫面。」船家謂：「其實每年都有十條左右嘅海豚出世，每日見到嘅都認得。」最後節目批評大型基建影響海洋生態：「唔知有幾多條海豚因為建造呢條橋，被迫離開生活開嘅水域。」保育海豚環節播出後，外界反應好，影視評論人游大東都在其fb專頁表示感動，指從來沒有預期這個節目會帶來強烈反差，直接批評大型基建帶來海洋污染、人類生活影響動物棲息，以娛樂角度引導觀眾關注和討論，很不容易。

保錡獨唱獲讚

《ERROR自肥企画》極受歡迎，令年初因醜聞而被雪藏的ERROR成員吳保錡逐漸解凍。昨日保錡上載了翻唱此真人騷主題曲《無制限OT編集団の行動綱領》的獨唱版本到YouTube頻道，網民讚好聽過Mike導跟幕後工作人員合唱的原裝版本。而自從《花姐ERROR遊》系列被放上YouTube供網民重溫後，不少網民都指對保錡另眼相看，其中一幕花姐罵Mike導，揚言要解僱他時，保錡即挺身而出代Mike導講說話，網民直言：「估唔到保錡咁有義氣！」

此外，Mike導曾經於Ig指如果《ERROR自肥企画》於本月21日播映結束前，主題曲MV在YouTube可以有150萬點擊次數，將會有驚喜送給觀眾，網民因此連日來瘋狂點打擊，至昨日截稿為止，點擊數目已超過116萬。