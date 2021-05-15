2021年還未過半，除昨日因肺癌病逝的藝人陳積榮外，5個月以來，娛樂圈另有12位名人明星先後離世，叫人惋惜疼心。

李香琴

在粵劇、影視三界皆傑出的琴姐，曾參演多齣經典劇集，如《狂潮》及《他來自江湖》等，1月4日她於家中食糊仔時被嗆到，到醫院搶救無效，與世長辭，享年88歲。

林建名

已故富商林百欣長子、大名娛樂老闆林建名，生前投資搞多個許冠傑演唱會，並曾跟何天兒傳出「爺孫戀」，他於1月8日因淋巴癌病逝，享年84歲。

張錚

資深藝人張錚曾主演電影《雷雨》等多達數十部，70年代加盟麗的電視，演出多套劇集包括於《IQ成熟時》做車保羅父親，1月25日於溫哥華逝世，享年90歲。

林聰

曾拍過《諜血街頭》及《英雄本色》等多套港經典電影的資深演員林聰，1月31日因突發性心臟病逝世，享年75歲。林聰2010年開始定居內地，圈中人對其離世均感愕然。

吳孟達

一代喜劇泰斗吳孟達，與「黃金拍檔」周星馳拍下多部賣座電影如《賭聖》、《逃學威龍》等，2月27日因肝癌病逝，享年70歲，臨終時太太及仔女均陪伴在側。

唐奕聰

太極樂隊鍵琴手、唱片監製唐奕聰（Gary Tong）擅長編曲，作品包括張國榮的《左右手》等，3月2日被發現在荃灣寓所昏迷，疑因心臟病發猝逝，終年57歲。

廖啟智

於1993年和2009年分別憑電影《籠民》和《証人》兩奪金像獎最佳男配角的廖啟智，去年12月發現患胃癌，3月28日於威爾斯親王醫院在家人陪伴下離世，終年67歲。

王鍾

王鍾初期做龍虎武師，後轉職演員，拍過多部電影及電視劇，包括電影《點指兵兵》、麗的劇集《大丈夫》等，胞弟為「大口青」王青，於4月1日因腸癌病逝，享年74歲。

黃樹棠

資深演員黃樹棠以《我和殭屍有個約會》的求叔一角為人熟悉，胞妹黃文慧透露兄長3月中因呼吸不順入院治療，入院抗癌三星期，4月10日因肺癌病逝，享年77歲。

吳少芳

前組合Face To Face成員吳少芳，90年代與鄭秀文等同期出道，1992年嚴重車禍導致四肢癱瘓，多年來一直過着輪椅生活，4月12日不敵癌魔病逝，終年54歲。

李明蔚

有「抗癌歌手」之稱的李明蔚於2012年患上罕見癌症「鼻咽腺樣囊性癌」，經過努力抗癌九年後，可惜終在5月4日病逝，由好友馬浚偉代為宣佈死訊，終年31歲。

李我

「香港廣播界開山祖師」李我曾因《天空小說》大受歡迎，1981年又參演無綫處境劇《香港八一》飾演算命師「覺悟因」為人熟悉，5月5日逝世，享年99歲。