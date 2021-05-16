ViuTV藝人小占（英健朗）本身是精神科護士，不過喜歡演戲的他，早年經常參與舞台劇演出，之後又加入ViuTV演戲兼做主持，2019年他更參加《全民造星II》，可是星途平平。昨日他在其YouTube頻道拍了一條片題為「MIRROR演唱會後講感受，坦言曾討厭MIRROR ERROR？」片中他不單止表示曾討厭MIRROR和ERROR，但看着他們一路成長，有感而發談及他半年沒有節目拍的感受，獲網民留言支持同鼓勵。

曾討厭MIRROR

小占在片段中一開始表示自己每次看完演唱會都想飲杯酒，談及MIRROR演唱會，他有幸坐第一排，轉身看見一片人海，感覺如自己在開騷又正又羨慕。令他感受最深的是MIRROR成團初期，他說︰「我曾經有一刻好唔鍾意同好憎MIRROR同ERROR，佢哋真係有好多節目拍。公司未必成日用到自己人，再加上佢哋咁紅咁多人，覺得死啦，我一定冇節目拍，嗰吓好唔鍾意MIRROR同ERROR。」之後他更謂︰「由我開頭好憎、唔鍾意佢哋搶晒啲job，到而家唔係妒忌係羨慕，呢一行好需要時機，佢哋由冇人識到而家好多人追，我羨慕佢哋有自己嘅騷。」更坦言自己已成為鏡粉。

回想2019年他去參加《全民造星II》，當時ViuTV的高層金廣城曾問他為何參加《造星II》？是否想紅？他笑謂︰「咁當然，而且我好享受成班人一齊好開心，好熱血、好青春，想趁後生做啲年輕人做到嘅嘢。後悔自己參加咗，好過後悔自己無參加。」他坦言只是後悔自己當時表演很差，但沒後悔參加，他明白做這行是要等時機及要捱，他指︰「可能係個天嘅磨練。」有次他獲梁祖堯、同事及病人的讚賞同支持，感到好窩心。

Alton一番話感動他

不過他提及雙親時，難免有點眼濕濕，他說︰「有一次阿媽問我半年冇嘢拍，你驚唔驚？我答都冇辦法，而我阿爸就唔擔心，因為我仲有護士工作。」過往他的父母都會捧他場，看晒他有份參與的節目。他形容最慘的是被醫院同事問起︰「呢排冇嘢拍咩？」他便賴疫情影響才少了工作，令他一度細想是否將護士工作由兼職轉為長工。

他回想MIRROR演唱會上，令他最感動的是Alton（王智德），他指Alton在MIRROR中不是最紅一個，而Alton曾形容自己在隊中是隱形人，令小占感受到自己在公司也是隱形人，他早前返公司時有人問他︰「你仲喺公司？」因此當他聽到Alton在演唱會台上說︰「人生總有啲路好難行，但你要堅持，只有堅持才可以去到目的地。」令小占更感同身受，他說︰「做自己想做嘅嘢唔好放棄，一日未死，總有機會實現夢想。」未來小占會好好裝備自己，並多謝所有支持和鼓勵他的人。他這段片獲網民好評，更有不少網民留言給他不要放棄，令他十分感動。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）