TVB早年不時有「飛紙仔」拍攝情況，不少曾效力大台的藝員都直認有此經歷，其中有鄧萃雯在2013年公開炮轟拍攝《金枝慾孽貳》時，因零劇本、飛紙仔令她感痛苦，遭該劇編審周旭明反駁，一度掀起罵戰。ViuTV的節目《晚吹-又要威又要戴頭盔》日前邀請3位編劇到節目講及業內情況，大台前編劇阿茄就力數六宗罪！直指劇本試過被演員突然更改，結果被迫放棄原先鋪排要重寫；而在頒獎禮上及劇尾的鳴謝都不會有自己的份，感到十分傷心。

現轉職freelance的阿茄，報稱26歲，3年多前入行，本身讀建築的他因為自己有興趣講古仔，所以當年見到電視台公開招聘時，便連同自己寫的劇本寄去應徵，獲睇中揀入行。他曾在大台打工3年多，遇到很多不愉快經驗，所以節目中寧願除頭盔、露真身也要爆大鑊。

1. 身兼多職 做埋道具

阿茄指，因為行業萎縮，加上電視台積極減省預算，明明很多非編劇工作範圍的事情，也要編劇去做。阿茄舉例：「我寫個古裝劇，皇上寫咗個奏摺，其實你鏡頭唔需要影到，但佢哋驚穿崩，惟有寫啲嘢落去，但又唔可以亂寫，編劇變相要寫埋奏摺。」阿茄更提到，編劇要「負責」的可能還有佈景中的橫幅、揮春，甚至是某角色的墓碑，就連刻在墓碑上的角色出生年月日都由編劇負責。

阿茄坦言，由於編劇本身要處理劇本，已無暇處理道具的問題，加上這是分工的問題，他相信公司應有個數據庫儲好相關資料，應由相關部門或同事處理會比較容易一點。

2. 被指派做社交平台小編

阿茄與另外兩位受訪嘉賓都認同編劇寫的劇本，就如同拍攝的說明書，但阿茄卻試過被指派去為觀眾講解，他說：「有一次有個劇集出街，觀眾對啲劇情有疑問，或者有啲取笑又好，監製睇完後覺得我哋有必要解釋吓，其實我哋個劇情係想咁樣咁樣，最後要我哋啲編劇幫佢開個facebook page，以呢個劇嘅名義咁樣，解釋返畀啲觀眾聽，其實我哋啲劇情咁咁咁嘅，但其實呢啲嘢應該marketing嗰邊做嘅。」可惜的是，由於編劇就算有不滿也好，通常只會忍氣吞聲，很少發聲為自己爭取甚麼，所以他們只好照做，被迫OT。

3. 就廠期「逼寫」劇本

阿茄指，由於整個行業都偏重production（製作）方面，加上在電視台任職的編劇們，要就廠期，為免浪費使費，所以有時都要「嘔」劇本出來。阿茄舉例：「試過一個case係個監製個廠期已經定咗好耐，都搵咗好多編劇埋班度，度咗幾個月都要推倒重來，因為高層嗰度就有啲拗撬，臨急抱佛腳先至搵我哋返去做。我哋條team講緊一個月要出20集劇本，呢個基本上係冇可能嘅事嚟，而因為呢個咁special嘅case，最高峯嘅時候係有12、13人返工，都係非常之趕！所以每日返工就係要『飛紙仔』畀啲演員，咁啱我哋今日個廠期係拍男主角個廳，就死都要嘔啲戲出嚟畀男主角喺個廳度做，就不斷係日復日發生呢啲情況。」一班編劇亦只可以輪流返家休息。

4. 無奈跟演員改劇本變劇情

要就廠期「嘔」劇本都已經夠慘，更慘的在後頭！阿茄稱：「我聽過或者遇過好多情況就係演員落到去廠度，又鍾意自己改啲故事，又鍾意自己改啲對白，曾經有個男主角改咗個稿出嚟，我哋編劇反而要上去佢個google drive度download佢份演員稿，先知原來個劇情走向變咗！」阿茄指，原本鋪排了讓男主角在接受喪母及各樣壓力積累後，去到劇集較後部份會一次過爆發情緒，結果男主角認為自己喪母後沒有哭，無戲可演，最後自己加跪低喊戲不特止，更自創身世，令一班編劇要睇男主角版本的劇本才「恍然大悟」。阿茄坦言，雖然的確會不時出現開咗廠、開咗機，個劇本都未完，但最大問題是演員完全無問過編劇的意向就隨時改動劇本。結果由於男主角改戲，一班編劇被迫放棄之前的鋪排，去寫一個能連接到劇情的劇本出來。

5. 無得跟場 與攝製組零交集

作為電視台的編劇，阿茄指最大壞處是不能跟場拍攝，除了不知道演員對劇本/劇情的改動外，跟整個製作好像切割了一樣。他舉例指，在電視台頒獎禮中，演員們得獎時會多謝很多幕後人員，但多數無編劇份，他說：「因為佢哋都冇接觸過我哋，佢哋都唔知你做乜！」其次就係有啲好尷尬嘅情況，去到煞科宴咁樣，成個crew、project嘅人喺晒度，但係就冇人識我哋囉，我哋就坐埋一角度，自己圍內食飯。」但阿茄覺得最尷尬的是，在煞科宴上，見到班演員傾得好開心，甚至講某日某場戲作出改動，但其實班編劇就在眼前，編劇立場來說，演員們無尊重過個劇本，有編劇更會為此而動怒。

6. 鵲巢被鳩占 鳴謝無自己份

阿茄在節目尾聲無奈表示，香港編劇在作品的credit（鳴謝）也出現「落唔足」的情況，他指例如在作品的海報中，很難才找到編劇的名字，有時甚至看到編劇欄上，出現多過一個名字，甚至導演會「身兼」編劇，阿茄解釋指：「講緊可能我哋編劇好辛苦寫個劇本出嚟，跟住導演覺得條橋係佢嘅，佢就加自己個名落去；其次就係如果我哋改稿、改稿、改稿，改到最後都係要搵過第二個寫。」他指出，這種落credit不足的情況，只有香港較常見，在外國很少會出現，他舉例指在美國荷李活，每次換編劇時，片商都要畀足全盤劇本費，而每次換人，製作組都要通知前任編劇，交代由誰接手；至於落credit時的處理方法，亦會在合約中有明確列明。

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