唱作人Serrini（梁嘉茵）早前在旺角麥花臣場館，舉行一連三場「SERRINI”I’M FINE,THX.”LIVE 2021」演唱會，可謂一票難求，不過有消息指Serrini將於6月開演唱會part 2，原來她已暫定在下月19及20日舉行。

Serrini在早前舉行的演唱會，為了顧及未能購買門票及海外樂迷，決定在尾場提供網上直播，不少樂迷連網上門票都照殺。近日，上次購買網上票的樂迷陸續收到一封由KKLIVE HONG KONG發出的電郵，內容指「Serrini演唱會part 2將於6月19-20日舉行，謝謝閣下購買早前的網上演唱會門票，因為Mami（Serrini另一個稱號）有見閣下當初未能成功參加實體演唱會，也購買網上門票支持，所以已特選閣下成為可參與『Dr.Serrini Examination（樹妮妮DSE能力試）』之考生，考獲最高分之首300名，即可以訂購演唱會part 2門票兩張，無須再辛苦搶飛。」電郵內更註明如果考生若出現分數相同的情況，則以試卷遞交時間較快者為優先；而考試將於周二（18日）晚上9時進行。

愛搞新意思的Serrini，於上次個唱就推出總統票及叫觀眾着喱士衣服當標記，她近日在facebook出帖，除了提醒樂迷留意自己的電郵外，更在另一個帖子寫了4條題目，「1.請問樹妮妮係Hogwarts邊個house？」、「2.請問樹莉莉嘅真實身高有幾高？」、「3.請問樹小菜有無做過full time或者intern？」、「4.請問樹肥肥最鍾意食邊幾間餐廳（comfort zone）？」，她更笑指這些只是碎料「簡單到爆hip埋眼都識答」，有網民留言笑指「Mami，我已經N拾年無返學㗎喇，好擔心啊.......」

對於Serrini將於6月19至20日開演唱會part 2，《蘋果》致電演唱會負責人Keri詢問詳情，她表示將在網上公佈︰「包括場地同內容都會講，但而家唔透露住，聽日先喺網上同fans分享，係想通知忠粉透過電郵答問題預售門票，唔使佢哋辛苦搶飛。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）