除了睇琦溫絲莉，《東城夢魘》各方面都鋪陳得不錯，首先講女主角，黑警片觀眾看過不少，但幾乎全部都是男人陽剛味，甚少會講女人變黑警，此乃新鮮位之一。而女人又與男人不同，男人面對的變黑誘因以金錢、面子居多，但今次換了成女人，她就因為孫兒的撫養權而做錯事，母性難除，是新鮮感之二。所以故事很大着墨都在女主角的家人：又愛又恨的老媽子、自殺而死的兒子、同性戀女兒、離了婚卻住附近的前夫，以身邊角色建構出琦溫絲莉的性格與行為，平實中見功架。

劇集的女權主義十分明顯，身邊男角都較平庸、無用，要靠琦溫絲莉支撐大局。其實自從Me Too，近年美劇的女性主義傾向已十分明顯，反而佬味濃的硬橋硬馬作品就越來越少。即使有，如《The Falcon and the WInter Soldier》，大反派都要是女人。在美國政治正確的前題下，將來只會見到更多對白人男人以外的側重。

劇集以兇殺失蹤作主線，但其實側寫了不少青少年問題。包括琦溫絲莉的兒子吸毒、搶錢、自殺。少女Erin未婚產子、欠缺經濟支援、賣淫。而劇集亦暗示他們往往會成為嫖客甚至牧師的獵物，所講的都非常沉重。如此黑壓壓的故事，細想之下，都有加插輕鬆片段緩和，重責就加了在佳皮雅斯身上。他初到貴境，不知死活地在酒吧溝陀地警探琦溫絲莉，文青氣息與新鮮感卻打動到對方，算是為劇集加了點點甜蜜元素。原來佳皮雅斯是琦溫絲莉以前拍檔兼好友，今次兼任監製的琦溫絲莉，打個電話對方已立即應承拍，難怪鏡頭前二人充滿默契。

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