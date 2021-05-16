大陸女團SNH48成員劉麗千，日前在進行直播時突然吐血，事後她即時終止直播，但身體狀況就令fans非常擔心，雖然後來隊友代報平安並表示劉麗千已到醫院進行檢查，但20歲的劉麗千經診斷後証實患上「黏液樣脂肪肉瘤」。

劉麗千昨日在社交網站發佈短片向fans報平安之餘，亦表示自己現時已辦理住院，但由於醫院沒有空餘床位加上自己病情較為緊急，故被安排瞓走廊，不過她卻未有介意，更邊揮手邊笑着叫fans不用擔心，自己會好好治療。雖然劉麗千患有惡性腫瘤，但因與她相依為命的媽媽早前確診乳腺癌，考慮到家庭狀況下，最初並不希望接受醫治，幸而經隊友勸導下決定接受治療，並會在下星期進行手術。

而知道偶像出事後，劉麗千fans club亦即時幫她眾籌醫藥費，短短時間已籌得超過17萬人民幣（約20萬港元）捐款，不過在眾籌翌日，fans club又再出聲明指「尊重劉麗千本人意願，應援會現決定對所籌款項進行陸續退款。」據知原因是「後續治療的費用無法預估」。

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