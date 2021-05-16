由韓國靚媽李寶英夥拍《天空城堡》金瑞亨擔正的tvN新劇《我的上流世界》於上周六首播，雖然第1集收視以6.565%收視率打入tvN歷年劇集首播收視率Top 10，但之後收視集集跌，昨晚播出第3集收視只得5.578%，是開播以來收視最低一集，香港劇迷可於Netflix上追看。

怒摑同學媽媽

昨日劇情交代孝元財團二媳婦李寶英和兒子家庭教師玉子妍正式展開對立關係，玉子妍繼上集疑似誘惑李寶英老公後，今集就似乎想進一步取代媽媽的地位。李寶英的兒子雖然並非其親生，但她一直視如己出。而李寶英發現兒子因為不是自己親生而遭到同學排擠時，她即憤而去找同學的媽媽，要求對方的兒子道歉，展示其堅韌母愛的一面。

計劃辭退玉子妍

不過一直對李寶英兒子顯露出過份關愛的玉子妍亦同樣找同學的媽媽報仇，更怒摑對方，當李寶英質問她原因時，她語帶相關說：「如果是真正的媽媽，那樣可不行。」而下集預告李寶英想辭退玉子妍，但玉子妍卻密謀找李寶英的奶奶尋求庇護。

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