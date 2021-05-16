ViuTV的節目《晚吹-又要威又要戴頭盔》日前邀請3位編劇到節目講及業內情況，TVB前編劇阿茄在節目中指在大台工作3年多遇到很多不愉快經歷，更無懼除頭盔力數大台六宗罪，包括編劇要做埋道具、做社交平台小編、演員改劇本變劇情及就廠期「逼寫」劇本等。

對於阿茄力數指有男主角突然改戲，搞到編劇要被迫放棄之前的鋪排，去遷就男主角寫的劇情，現時同樣身兼編劇的農夫成員C君，今晚在將軍澳進行錄影時就指除了演員外，導演、監製、美術就連場務都會改劇本，「原來真係好多人會改你嘅劇本，可能因應拍攝需求，但我改得最多嘅係改我自己嘅劇本，不停改不停改，可能現場需要或者拍攝嘅時間，原來有好多嘅改動。」問到被改劇本時會否生氣？C君就笑指不會，因為改得最多的是自己。

改動係自然現象

C君又謂知道大家改劇本的出發點是希望讓事情變得更順利，但問題在於改劇本後有沒有正常溝通。至於陸永就指改劇本好正常：「好多編劇或導演或監製會用番自己嘅語言嚟講，所以都係非常正常嘅事。」提到有男演員認為自己無戲可演將劇情改為跪地爆喊，他說：「原本劇情係跳起慶祝，咁就有啲怪，如果原本係喊，但我要跪地，咁咪係演員做法。」而他又指演員亦經常會被要求改演技，故「改嚟改去」是自然現象。

同場的蕭正楠則指在片場中劇本有改動是經常都會發生的事情：「因為係你對自己角色嘅認識，同埋你同其他演員溝通，如果覺得嗰幾句唔係好順，又或者件事冇發生過，咁我哋咪喺現場改，其實好小事，我諗好多劇都會，有時同導演現場商量完就會改。」湯洛雯則表示明白編劇的辛苦，但有時因演員沒辦法跟對方溝通，故有甚麼也只是跟導演傾：「因為導演會接觸到編劇同演員，中間嘅一個溝道，所以有時真係要靠我哋同導演溝通，導演就可以同返編劇溝通。」

有共識先會做

至於馮盈盈則表示自己演戲經驗較淺，故只會跟着導演及劇本去做，而自己亦沒有見過改劇本的事情發生：「其實拍嘢係一個team work去創作，比較難會有一個人嘅意思去改動晒所有嘅嘢，就算係現場大家對戲擦啲火花出嚟，都係經過大家一齊有共識先會去做。」而她又謂自己好尊重編劇，皆因對方的想法是節目的生命：「橋同寫嘅內容都好精采同精警，我會努力啲演好佢，希望可以帶出入面嘅信息同佢哋諗咗嘅心思。」

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