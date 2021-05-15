日本索主播鷲見玲奈日前剛慶祝完31歲生日，自從前年底誤傳搭上人夫後卻因禍得福，去年春天離開東京電視台，並過檔cent. FORCE事務所，成功轉型殺入演藝界。

鷲見玲奈擁有G Cup胸器，外型不遜於當今日劇界花旦，令她回復自由身後更加活躍公仔箱，工作量正直線上升。鷲見玲奈最近成為日媒的追訪目標，昨日《女性Seven》就爆她已被私有化，另一半是位型男飛機師，男方被形容是貌似DA PUMP主音ISSA，兩人拍拖已經三年，並於本月初的黃金周假期被拍得出雙入對，其中一晚，鷲見玲奈與男友到一間居酒屋醫肚，雖然當地食店在疫情下目前只能營業至晚上8時，但該店熄燈打样，二人仍沒有離開該店，鷲見仍跟店內熟客有講有笑，被指無視限聚令。鷲見玲奈與男友感情穩定，4月開始同居生活，又會招待好友到愛巢開Party，在區內亦會拍拖逛街，並有拉埋天窗的打算。

對於疑違反限聚令斷正，鷲見玲奈昨日即透過IG公開道歉：「全國各地頒發了緊急事態宣言，很多人在努力遏制感染蔓延的同時，我對自己的粗心大意行為深感抱歉，我會加倍反省。」鷲見玲奈承諾今後會注重生活上的舉動，不會忘記這次教訓，但就沒有提及私人感情。

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