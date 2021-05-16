港台節目主持曾志豪，昨晚原本去香港大會堂欣賞好友王耀祖，與黃智雯主演的舞台劇《超自然之戀》，可是他昨晚睇騷期間，感到不適還肚屙了三次，最終要提早離場去醫院。原來他患了腸胃炎兼發燒，幸好沒大礙，他今日以短訊回覆《蘋果》表示︰「好啲啦！應該係食錯嘢，搞到腸胃error，好好多啦！有心有心。」

曾志豪昨晚在社交網貼了一張在醫院等候睇醫生的相片，並表示很對不起王耀祖，指在大會堂看對方演出期間，因感到不適提早走人，他說︰「今日全天都胃痛，仲變咗肚屙，我結果半路已經離座，喺大會堂廁所踎咗三次。」他指最終感到忍不住，離開劇場去醫院看門診，他說︰「我頂唔順啦！惟有由劇場轉去醫院，好唔爭氣，醫生話腸胃炎發埋燒要打針，問你死未！」

幸好他今日已沒大礙，他在患病中仍苦中作樂拿人氣高企的MIRROR和ERROR抽水，他取笑自己留言表示「個肚error」、「個樣一定殘唔使照mirror」、「佢哋全城熱度一定熱過我溫度」。有網民留言問候他之外，還指他患病中寫的留言，令網民笑了。

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