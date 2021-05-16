在ViuTV節目《晚吹-又要威又要戴頭盔》中，3位曾或現任編劇大爆行內秘辛，除了有大台前編劇阿茄呻爆慘況外，他們也有提及行內的「甜」事，其中有人獲陳果導演主動致電出糧，深感對方體恤基層員工；另有編劇點名讚鄧麗欣（Stephy）及蔡卓妍（阿Sa），是中新代的好演員例子。

節目邀請曾在大台打工的阿茄、2012年於演藝學院導演系畢業的任俠，及曾先後在大台及ViuTV等不同公司任職、沒有除頭盔的歪同學講編劇業界的辛酸。提及業界內的剝削情況，任俠指經常出現拖糧或唔出糧的情況，他指：「In house編劇通常都係月薪嘅，但係好多坊間嘅編劇呢，都係project base（逐個項目收費）嘅，即係以每個劇本去計。」他又提到如果以每個劇本去收費，可能會被分作4期出糧，一開始係大綱，跟住分場，跟住三稿劇本，亦有資歷較新的人試過被要求到寫五稿才有糧出。

為了保障業內從業員，任俠透露現正推出一項叫「開筆費」的項目，想在編劇落筆前收錢，萬一有甚麼意外，編劇也不至於血本無歸。任俠續指：「我哋都鼓勵大家將個百分比係定喺頭幾期係定多啲嘅，例如大綱、分場，佢一定要你寫㗎啦！你就定到八成喺你前兩期，因為其實有個好唔合理嘅條款，叫『電影成功上映後先出尾期』，因為呢個係極之唔平等、唔合理嘅條約嚟，點解一套戲要等到佢成功上映之後，編劇先可以收尾期？你個拍攝完成，其實編劇嘅工作就完整咁完成咗。」

難忘陳果叫出糧

而任俠入行快將10年，他有個難忘的經驗：「阿果係第一個會主動打畀我，叫我去出糧嘅導演，佢會話：『年尾喇，留返啲錢過年，快啲嚟出埋個尾期。』嗰一刻我係好感動㗎！我諗佢自己都係由基層做起，佢好了解嗰種苦況，同埋佢拍好多獨立片，佢又好鍾意用新人啦，其實佢好了解新人遇到嘅問題，有一次幫佢寫劇本，佢係主動喺個合約寫，今次寫得唔錯，加30%編劇費，我係第一次遇到，你會覺得同佢一齊合作，哪怕個作品都未知個成績係點，已經係好愉快。」

青雲自嘲解尷尬

雖然業內難捱，但他們也有遇到有誠意的演員，歪同學說：「中新代演員嚟講，Stephy同阿Sa，我係冇諗過佢哋嚟到嘅時候，個劇本係好厚，印晒出嚟，黐晒label，一坐低就問個角色core嘅東西，佢哋想做好嗰件事嘅感覺係好強嘅。」

而歪同學又聽過一單關於劉青雲的事迹：「從朋友口中聽返嚟，好好笑，嗰個應該係劉青雲，佢有一場戲要喺密室度喊，導演嗌cut，但因為嗰間房係密室，聽唔到，佢喊咗兩分鐘，出面又唔知佢仲喊緊，結果（覺得）唔對路，就去開門，有啲case係演員一出嚟就鬧人，但佢（青䨌）就唔係嘅，佢出嚟後自嘲：『我都知㗎喇，邊有可能咁耐吖……』佢自嘲完咗，咪大家繼續去做嘢囉，呢啲會令到個拍攝好舒服。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）