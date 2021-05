楊洛婷月初跟女兒黃子霏(Tanya)為老公黃天翱(Tim)帶來驚喜生日會,及到酒店staycation慶祝40歲生日。事隔不足半個月,今次輪到楊洛婷成為主角,慶祝40歲生日,陀着巨肚的楊洛婷在IG分享多張生日會相片,身穿金色連身裙的壽星女拿着大型「40」數字的氣球留倩影,切蛋糕時與老公Tim展現燦爛笑容,楊洛婷更特別抱着巨肚拍照,記下懷孕中迎接40歲來臨。

壽星女在IG先跟自己說「生日快樂!」,她指40這個數字聽起來確實很老,但仍然覺得自己是21歲,她又分享老公Tim的甜言蜜語說:「my husband tells me I still look 30(我老公跟我說我看起來仍然是30歲)。」她指儘管已經懷孕32周,但還是很健康,比以往任何時間都更自信及明智,期待更多的派對為自己慶祝40歲生日。

生日會上,楊洛婷邀請近20位好姊妹到來慶祝,姊妹們悉心地穿着以白色為主服飾,令壽星女在人群中更加突出。踏入40歲,楊洛婷感激家人好友對她的愛,更令她的夢想變成現實,她指原本計劃與一班女性好友到拉斯維加斯開派對,迎接自己的40歲,但因為疫情問題而無法實現,她決定將這個派對留待到自己50歲時舉行。其實近日經已有不少好友為楊洛婷慶祝,包括跟她同屆的港姐曹敏俐與戚黛黛,還有周家蔚等。

