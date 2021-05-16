楊洛婷月初跟女兒黃子霏（Tanya）為老公黃天翱（Tim）帶來驚喜生日會，及到酒店staycation慶祝40歲生日。事隔不足半個月，今次輪到楊洛婷成為主角，慶祝40歲生日，陀着巨肚的楊洛婷在IG分享多張生日會相片，身穿金色連身裙的壽星女拿着大型「40」數字的氣球留倩影，切蛋糕時與老公Tim展現燦爛笑容，楊洛婷更特別抱着巨肚拍照，記下懷孕中迎接40歲來臨。

壽星女在IG先跟自己說「生日快樂！」，她指40這個數字聽起來確實很老，但仍然覺得自己是21歲，她又分享老公Tim的甜言蜜語說：「my husband tells me I still look 30（我老公跟我說我看起來仍然是30歲）。」她指儘管已經懷孕32周，但還是很健康，比以往任何時間都更自信及明智，期待更多的派對為自己慶祝40歲生日。

生日會上，楊洛婷邀請近20位好姊妹到來慶祝，姊妹們悉心地穿着以白色為主服飾，令壽星女在人群中更加突出。踏入40歲，楊洛婷感激家人好友對她的愛，更令她的夢想變成現實，她指原本計劃與一班女性好友到拉斯維加斯開派對，迎接自己的40歲，但因為疫情問題而無法實現，她決定將這個派對留待到自己50歲時舉行。其實近日經已有不少好友為楊洛婷慶祝，包括跟她同屆的港姐曹敏俐與戚黛黛，還有周家蔚等。

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