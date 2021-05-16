類型：懸疑/劇情

國家：美國

劇情簡介：電影界一姐琦溫絲莉鮮有拍劇之作，小鎮Easttown中接連發生少女失蹤案，女警Mare良久都未能破案。同時間，她的家庭正承受兒子自殺後帶來的影響，開始令她壓力爆煲，利用職權鑄成大錯。

現時美國娛樂圈側重家庭影視娛樂，拍開電影的巨星都轉戰劇集，新一員就是一姐琦溫絲莉。HBO新劇《東城夢魘》（Mare of Easttown）說是迷你劇，其實都拍足7集，而且集集都圍繞琦溫絲莉而轉，喜歡她的話絕不會失望。

巨星落戶，劇本算簡單，失婚女探員承擔家庭重擔，同時面對小鎮少女一個又一個失蹤或被殺。破不到案受盡千夫所指，返到屋企又有人與她爭撫養權。結果「好人」都開始思想跳線，遊走灰色甚至變成黑警。整個故事脈絡都是順着女主角的方向去，演技差啲都支撐不住，不過那是琦溫絲莉，始終是影后，有一幕講她終於做錯事知法犯法，事後的歉疚表情，已是地位證明。

《東城夢魘》雖然有琦溫絲莉壓場，但能說服到她的劇本，都有斤兩。故事第一集就講到少女Erin的故事，她獨力要養下兒子，前男友兼生父又不負責，自己爸爸終日不滿自己要養埋孫兒，重重壓力下令她決心賣身，觀眾都不禁對她寄予同情，而就在那一刻，她被殺害，赤裸陳屍河邊，對觀眾的震撼力確十分大。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）