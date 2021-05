荷李活影星尊尼狄普(Johnny Depp)早前控告英國《太陽報》誹謗他打老婆安芭赫德(Amber Heard)的案件敗訴,令他要離開《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)第三集,及招牌系列《魔盜王》(Pirates of the Caribbean)。不過最近就再有人出聲為尊尼護航,大讚他是最無害的人。

尊尼狄普的樂隊Hollywood Vampires隊友Alice Cooper,近日就開聲支持隊友,並表示對方是清白:「他是我見過最無害的人,我不相信其他人所講的故事,因為我認識他,而每個認識他的人都會認同。尊尼令人驚喜的是,他會對不認識的人坐下來聊一個小時的天,他也是很出色的結他手。」擔保好友未有打老婆或做出安芭赫德聲稱的行為。

