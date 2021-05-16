台灣疫情爆發，台北、新北更將警戒級別升至三級，巿民為避疫都盡量留在家中，但都有不少人到超市搶購物資，所以超巿食物、紙及防疫用品都被搶購一空。

早前在台北做完切除「肛門廔管」手術的金剛，決定把覆診日期延期一周，主要是不想給醫護人員加重負擔。這段時間，金剛都減少外出，他昨日在IG Story貼文作出呼籲：「我們大家都要好好的防疫，沒事別外出，外出一定要戴口罩，更要勤洗手，保持安全社交距離，大家一起加油，一起撐過去。」金剛女友黃瑜嫻（小嫻）都一直陪伴照顧，小嫻還在IG透露留在家抗疫最大娛樂是煲劇：「整個防疫的發條上很緊，在台北陪阿北（金剛）出院後，現在沒事盡量少出門，天天量體溫，勤洗手消毒，踏出家門前，口罩一定戴好戴滿，非必要盡量避免外出，有些東西採買還是網路訂購避免接觸，總之就是乖乖待在家休息吧，開始追劇人森（生）。」

在台灣拍大台綜藝節目的邵珮詩，受疫情影響停工，她昨在IG留言：「現在台灣疫情的情況，要乖乖留在家裏了。」她還拍片分享家居隔離貼士，片中看到獨居的她除了雪櫃塞爆食物外，還買了多盒口罩、防疫清潔用品及紙巾，所以暫時不用外出搶購物資：「這段時間做一隻龜仔留在家，家中有足夠物資就唔好再出去買，以免過期，令到買唔到嘅人都好慘。」同樣在台北的余思霆就在IG Story貼出在家玩狗相片，並說：「疫情太嚴重啦，在家耍廢。」

此外，董敏莉（Monie）今年2月與律師老公莊耀金帶着2歲多囡囡Martha移居台灣，正在高雄落腳，因疫情影響，高雄亦進入準三級防疫警戒，Monie為免親友擔心，今日在facebook留言：「台灣疫情突升，會盡量留在家，暫時物資不缺，謝謝大家關心。」Monie今日接受《蘋果》電話訪問時說：「高雄冇台北新北咁嚴重，我哋都係睇情況，盡量留喺屋企，出去商場餐廳要實名登記，我哋未出去買食物，屋企都仲有，不過今日應該要出去，家中有小朋友始終要食新鮮嘢，今日打算出去買啲囡囡鍾意食嘅雞肉同冬甩。」問到家中可有買多幾罐奶粉？Monie答：「我仲餵緊母乳，但囡囡而家都少飲奶奶。」Monie謂昨有上網訂了些口罩，價錢不覺大幅增加，反而BB口罩難買。

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