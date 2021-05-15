波蘭情慾片、Netflix出品的《禁室365天》（365 Days），雖然劣評如潮，又被轟「美化性侵」，但卻於各地爆紅及引起熱話，該片添食開拍的續集已經開鏡，出資的Netflix更是信心十足，起用原班人馬一口氣開拍兩集，安排明年全球上架。

家庭關係緊張

《禁室365天》早前在有「爛片奧斯卡」之稱的金草莓頒獎禮（Razzie Awards）上獲六個提名，包括最差電影、最差導演、最差男主角、最差女主角等，結果獲得最差劇本獎，外界對該片的劇情彈多過讚，除於IMDb僅得3.3星成績外，還在影評網爛蕃茄（Rotten Tomatoes）上的評價處於零分狀態。不過，《禁室365天》卻捧紅了意大利型男Michele Morrone與波蘭女星Anna Maria Sieklucka，兩位主角前日各自在Ig展示劇本宣佈開工，男女主角又跟編劇Blanka Lipinska晒合照，新一集更會加入大隻男模Simone Susinna，扮演新角色Nacho。今次續集講述兩位主角終於重逢，但二人就因男方的家庭而變得複雜，一位神秘男子突然出現，闖進女方的生活。

《全裸2》強陣容

Netflix多套人氣作也決定添食，莉莉歌連斯（Lily Collins）孭飛的《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）正於法國趕拍第二季，就連日劇《全裸監督2》也安排在下月24日上架，由原有班底上陣，昨日首批劇照曝光。今季劇情交代AV界傳奇人物村西透與戰友分家，設立鑽石映像率領全新女優陣營拓展業務，村西透由37歲男星山田孝之飾演，前童星恒松祐里扮演村西透的第二任妻子乃木真梨子，由美容業轉投AV界，還有飾演黑木香的森田望智，更加強重量級陣容，計有永瀨正敏、吉田榮作、西內瑪利亞、MEGUMI、宮澤理惠等。