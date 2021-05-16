27歲的蔡嘉欣（Kayan）2019年參選香港小姐競選，最後5強止步，但隨即簽約成為無綫旗下藝人。Kayan是圈中小富婆，愛炫富，曾在Instagram上大晒40萬現金，又經常大騷名車及名牌手袋；她在《姊妹淘》節目上自爆收任職ibanker的男友5位數支票作生日禮物，直認自己「現實」被網民指她是「拜金港女」。

Kayan在去年11月養了一隻Teacup Poodle（茶杯貴婦），在YouTube片中多次強調是從「朋友」手中所得，由她第一日接狗狗mochi返屋企時便說：「今日去咗我朋友度接咗隻狗狗返嚟嘞，mochi，佢上一手嘅爸爸已教識佢去廁所，所以佢係好乖，雖然偶有失誤，但好醒。」她指養mochi是一種緣份：「養佢都係一個緣份啦，因為有個朋友隻狗狗生咗BB，我就話好，我一直想養狗好耐，因養貓7年，諗咗好耐，點知返到嚟同隻貓打晒交。」

網民：買狗好乞人憎！

有網民直指她「買狗扮朋友送」，留言：「買狗就買狗啦，扮晒嘢咩朋友隻狗生咗BB問你要唔要。一年都唔知幾多breeder，唔要啲生到殘生到病嘅poodle，可以睇下hkdr，最近先接收咗9隻breed到殘晒嘅poodle俾人好似垃圾咁棄養，你走去買狗，即係支持breeder繼續當狗係生財工具。」、「買狗啊，領養定買㗎，唔使炫耀啦，如果係買嘅我就覺得好乞人憎囉！」、「茶杯狗嘅壽命好短 你唔領養嘅？」、「心機女驚俾人拆穿講大話」。不過，Kayan只選擇性地回覆讚mochi可愛的網民，避談是購買還是朋友所贈，對相關指控視而不見。

據了解，Kayan口中的「朋友」，其實是一個專門售賣poodle的網上商店，其facebook專頁稱是「Licensed breeder from Hong Kong」，幾乎每星期都有新狗推出，每隻都經過悉心打扮，非常討好。店主「奶爸」曾於去年11月貼出與Kayan和mochi的合照，留言：「Thanks for coming. @ kayan.c」。

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