廖安麗前夫常霖法師（原名葉青霖）11年前在台灣剃度出家，早前他接受車淑梅的港台節目《舊日的足跡》訪問，節目今日（16日）出街，這日亦是他的出家紀念日，故常霖法師說自己只有11歲。當年出家令外間感覺突然，又婉拒傳媒訪問，他解釋：「當時有幾本雜誌狗仔隊追我去到台灣，師傅勸我初初出家唔好咁高調，所以我同所有傳媒朋友講師傅唔想我接受任何訪問。」

常霖法師未出家之前，生意成功，曾移民澳洲享受生活，但他在節目中說煩惱仍然很多，例如有儲錶習慣，會因為買不到限量版而不開心、揸名貴愛車出門，弄污糟亦會不開心，甚至形容「畀你上天堂都未必開心」。到1994年父親因末期肝癌，在病床邊為父親讀佛經，接觸到佛教世界，認真研究，之後短期出家，一落髮就狂哭，忽然發現早應出家。

在出家之前，前妻廖安麗及兩位女兒仍然覺得「以為玩玩吓」，其後常霖法師與廖安麗認真商量出家一事，廖安麗才說「估到會有呢一日。」

常霖法師經好友賈思樂而邂逅廖安麗，但最初只覺得是好乖一個女仔，之後才慢慢認識到對方好處，曾為了廖安麗戒煙。他又說大女很早就接受了自己出家，覺得有目標就應追求，但出家兩年後，才知道細女一直有心結，覺得他自私。常霖法師稱有向女兒道歉，並解釋不是自私，因為出家後住鐵皮屋捱熱捱蚊蟲：「我搵到一個方法唔再煩惱，再將方法同人分享。」現時他與廖安麗變成師徒：「佢有問題會問我，以前反而未必會。」

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