無綫前藝員陳積榮（Jeff）昨日不敵肺癌病逝，終年38歲。昨日「人行」facebook專頁宣佈Jeff去世消息，留言中指Jeff曾說：「我好幸運身邊有很多朋友去陪我戰鬥，無論我戰勝與否，都希望用我的力量豐富大家！」陳積榮患癌後拍片眾籌醫藥費，訓練班同學孫慧雪出錢出力，郭富城、林芊妤及陳自瑤等都捐錢助他解燃眉之急，可惜Jeff最終不敵癌病離世。

陳積榮2014年參加無綫藝員訓練班入行，先後在無綫和HKTV拍劇，亦參與過電影演出，可惜一向不煙不酒的他，去年7月竟患上第四期肺癌被迫停工治療，演藝夢碎。昨日「人行」facebook專頁透露Jeff去世消息：「感謝大家的愛，Jeff於今晨在親人的陪伴下，已暫別我們回到天家。」又讚Jeff是一位溫柔的勇士：「他勇敢堅毅，一直奮戰到最後。」留言中指Jeff曾說：「我好幸運身邊有很多朋友去陪我戰鬥，無論我戰勝與否，都希望用我的力量豐富大家！」最後更指：「現在他已不再痛苦了！再一次感謝大家一直以來的支持及鼓勵！他的愛和精神會一直長存我們心裏！」

好友孫慧雪讚心中勇士

孫慧雪昨日亦有在facebook悼念好友，亦稱讚Jeff是位勇士：「你係我心中嘅勇士，你好叻呀！撐到最後！現在只係短暫離別，我哋將來再聚。多謝各位一路以嚟嘅支持！衷心感謝。」孫慧雪回覆傳媒時表示有見好友最後一面，她說：「一直都有去探佢，佢今朝早已經離開咗我哋，雖然我哋好唔捨得，但係佢一直都好勇敢咁撐落去，亦都辛苦咗一段時間，𠵱家佢可以去一個舒服啲嘅地方，但係佢留畀我哋嘅回憶同埋精神，我哋一直都唔會忘記！」

陳積榮患癌後第一次拍片貼上社交網求助，他形容情況危急︰「因為已經有擴散嘅迹象，醫生話可能得半年命。」由於標靶藥費用昂貴，他希望得到有心人的經濟援助，不少藝人幫忙轉發，圈中人一呼百應，捐錢之餘更幫忙集氣，如郭富城透過其「Aaron Kwok慈善基金」捐出10萬元，馬浚偉則以直播唱歌形式籌款，徐榮、姚嘉妮、林芊妤、陳自瑤都各出一分力捐錢，助陳積榮解決燃眉之急。

鄭中基播恩愛片段集氣

抗癌期間，陳積榮女友Lillian對他不離不棄，之前兩人本住在梅窩，自從他的身體變差，胞兄陳中泰叫他跟女友搬到自己家住，讓一家人多點相處時間，陳積榮亦可以陪伴老父，他曾落淚感激家人和女友的照顧。直至今年初，陳積榮的癌細胞擴散，腫瘤增至8cm，更咳至出血需入院接受化療。住院期間因為疫情關係不能探病，孤身抗癌的他曾無奈說：「醫生同我講，標靶藥已經對我冇乜用，當時個肺有一半係白晒！所以要即刻做化療，但成功機會唔高，佢同我講得四成。」

今年三月尾，Jeff完成第一次化療返家休養，當時他慨嘆「人好脆弱」，加上化療脫髮變光頭，自己瘦到似外星人，令人心酸，但仍樂觀表示︰「呢十幾日食唔到，瞓唔好，排便都有問題，成個肚，手腳都脹晒，呢兩日面都開始腫。但點都好，喺屋企終於可以瞓返覺好，屋企人一齊合力去照顧我，萬般滋味在心頭，好感恩。」上月尾鄭中基於演唱會中更播放Jeff及女友的恩愛片段，為他集氣支持。上月28日是Jeff最後一次更新facebook，上載抗癌受訪的片段，其間他為得到家人無言照顧而流下男兒淚，又留言道︰「啱啱做完第二次化療，身體休養緊，打緊仗我會好努力去抗癌，盡快好返。」惜昨日卻傳來他離世噩耗。