韓國35歲女星朴秀珍於2002年以女團Sugar成員身份入行，隊友包括韓劇《她很漂亮》36歲女星黃靜茵、亞由美及陸慧勝，雖然組合早於2006年已解散，但亞由美早年亮相節目時，就表示Sugar成員感情一直很好。

享受育兒生活

亞由美亮相昨晚播出的JTBC綜藝節目《認識的哥哥》時，再度提到Sugar的成員，她表示眾人經常聯絡，而黃靜茵及朴秀珍會在聊天群組講起育兒生活。被問到當年知否朴秀珍跟韓流始祖裴勇俊拍拖一事，亞由美坦言：「看了新聞報道才知道，我之後問（朴）秀珍時，她說因為對方是很厲害的人，所以一直秘密拍拖。」亞由美續指：「Sugar活動時期，《冬季戀歌》在日本也很受歡迎，裴勇俊人氣也很高。當年參與他們的婚禮時，見到裴勇俊真人時真的感到很神奇。」

潛水三年

朴秀珍於2015年與裴勇俊結婚，婚後育有一子一女，但她於2017年年底被爆於醫院享特權，令早產的大仔可以插隊用氧氣箱，雖然朴秀珍已否認享優待，但網民依然唔賣賬，朴秀珍因而潛水三年近日才低調蒲頭。

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