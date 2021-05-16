韓國Channel A於日前播出的節目《最近的育兒─我的寶貝》播出街後引來網民熱烈討論，當中節目公開了一名韓國虛齡10歲的小童金子的故事。當中金子在節目內揚言：「 只有打媽媽才能緩解壓力。」令主持鄭亨敦及張英蘭受到勁大衝擊及驚愕不已。

咬媽媽手臂

節目公開「威脅母親的10歲兒子的第二個故事」，當天金子的媽媽因為兒子經常便秘而大感苦惱，於是要求金子寫下改善飲食習慣的日誌，不過金子卻大喊：「食pizza吧。」然後將媽媽寫的日誌弄破。之後他拿起手機威脅說：「如果不點pizza，就將手機丟到地上。」由於母親沒有理會，他就憤而將手機摔在地上，接着就向媽媽拳打腳踢。媽媽為了保護表現得極度興奮的金子，把他抱起來，但金子反抗得更加厲害，更朝着媽媽攻擊，又咬媽媽的手臂，最後他甚至咬自己的頭髮及咬手指甲等，表現出異常行為。媽媽問他：「為甚麼要吃那個？」金子說：「因為受到壓力才那樣。」媽媽無奈表示到底要做甚麼兒子才不會受到壓力，金子竟然說只有打媽媽才可以舒壓，最終媽媽就傷心地去為兒子買pizza，令一眾嘉賓邊嘆氣邊大感驚訝。

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