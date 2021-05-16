現年89歲的胡楓（修哥），今日穿上桃紅色禮服，去到尖沙嘴出席其演唱會「胡楓約你開心派對2021」記者會，宣佈將於6月19日於紅館舉行個唱。一眾好友拍片支持修哥，包括林子祥、黎明、陳奕迅、容祖兒、古天樂、黃子華及張敬軒等，林子祥在短片中說：「修哥破紅館紀錄，過往未有90歲嘅人喺紅館開演唱會，個個都追緊你，希望你100歲再嚟過。」盧敏儀到場支持，贊助商為修哥送上名錶及字畫。

修哥今次演唱會在父親節前夕舉行，他指是主辦單位的心思，修哥說：「我哋宣揚孝道，母愛偉大，爸爸都辛苦，為屋企出去工作受氣唔出聲，谷埋谷埋都係為屋企，做父親好委屈。」修哥指演唱會嘉賓於兩星期後落實公佈，至於是否加場，會看到時疫情狀況。今次演唱會會否跳舞演出，修哥笑言：「20、30年前我就係舞王。」修哥指身在加拿大及英國的孫兒會預先拍片，讓他在演唱會上播放，身在香港的孫女及曾孫會上台與他合唱。此外，修哥表示，有機會也希望「四個小生」，包括謝賢、Joe Junior及曾江再聚，希望請他們睇演唱會，因為都是相識60年的朋友。

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