男子組合天堂鳥、陳康琪（Odilia）及龔柯允今日到荃灣，出席「第一屆大胃王爭霸戰 」活動。已分開發展的3人組合天堂鳥，今次為何合體現身？原因是活動早於去年已接洽，礙於疫情影響，推遲至今天才舉行，3人經歷短暫分手後再合體，他們說：「一年前接呢個job，因為疫情搞唔到比賽，之前已經收咗錢。以前我哋日日見，而家一、兩個月先見一次，反而有啲親切感。」

許俊豪（Lincoln）與谷婭溦稍後於新劇將有合作拍攝感情戲，Lincoln說：「到時大戰連場床戲，自己要除衫，第一次合作會大家互相鼓勵，應該唔會借位，一定出到街，大家唔好亂諗。」葉灝基（Gordon）的工作離不開跳舞，他笑言多年來習慣別人批評，他說：「其實冇所謂，個個人都唔想被人批評，我都想做姜濤。」身旁的Lincoln與歐喬鋒（Tyrese）取笑Gordon指他是老薑，笑他薑越老越辣。

Odilia正準備跳舞工作，要勤於健身練舞。對於《全民造星III》的戰友獲得不少代言及拍廣告機會，Odilia說：「大家曝光地點唔同，我喺YouTube多啲，會戥大家拍廣告開心。」

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