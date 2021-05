Marvel大作《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)9月才上映,男主角劉思慕(Simu Liu)日前率領大陸女主角張夢兒(Meng’er Zhang)及眾好友到迪士尼樂園,不但有機會參觀快將開幕的復仇者校園,兩人還披上黑色長袍,拎起激光劍扮《星球大戰》(Star Wars)主角。

劉思慕日前在IG貼上多張暢遊迪士尼的照片,眾人在其中一張照片中,拎起激光劍Chok甫,他留言搞笑指他們為星戰試鏡。劉思慕又指:「帶我的好友到迪士尼樂園,得到一個復仇者校園的私人導賞團、率先試玩新的蜘蛛俠機動遊戲、在銀河邊緣著戲服、做激光劍、大啖吃火雞腿和甜甜圈。」劉思慕還表示過去兩個星期不停工作,當日是他們最好的一天。

