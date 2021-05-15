關錦鵬最近很忙。上月被香港國際電影節選為「焦點影人」後，這個月尾高先電影院舉辦「關錦鵬經典電影修復巡禮」，《地下情》、《胭脂扣》、《阮玲玉》和《藍宇》修復重現，三度加場都秒殺。

每套作品都是心頭肉，關錦鵬說，最愛始終是《地下情》，因為香港。「有一份好特別感情係可以放諸喺今日嘅香港。我睇到梁朝偉同溫碧霞行喺Sogo門口，好似噚日發生嘅事！嗰個Sogo、嗰個銅鑼灣，好似冇變過，其實又變咗好多！」

電影未死，因為香港未死。「我都63歲啦，如果需要關錦鵬喺身邊，資源能夠用到喺香港畀年輕導演，好過喺大陸囉！」

合拍片，關錦鵬決定不會再拍了。他說，最近收到一個內地投資者電話，叫他拍《西施》，「四大美人西施？我話我真係唔識拍呢啲嘢！」記者問如果有好大嚿錢呢？「咁又點呀？」關錦鵬說。

西施，不了。「我嚟緊會揀返香港題材去拍，其實香港有好多古仔。」關錦鵬最愛，始終是香港。

撰文：文嘉龍

對阿梅同哥哥懷念

《胭脂扣》之所以經典，在於十二少和如花這兩位靈魂人物，非由張國榮和梅艷芳駕馭不可，後無來者，的確只此一次。這段塘西風月往事，戲裏戲外，留下只有思念。關錦鵬說：「每一次睇《胭脂扣》，某程度都係對阿梅同哥哥嘅懷念啦！」

當年梅艷芳為了張國榮順利出演十二少一角，主動向關錦鵬獻計，令屬於新藝城旗下的張國榮，可獲「放生」接演嘉禾的《胭脂扣》。「嗰時興埋堆，演員簽咗畀公司就費事煩出面個世界，梅艷芳簽畀嘉禾；張國榮、周潤發、葉童簽畀新藝城。梅艷芳同我講，你試吓同老闆講，可唔可以我拍一套新藝城嘅戲，換張國榮返嚟拍十二少，結果梅艷芳咪拍咗新藝城嘅《開心勿語》囉！」

因為《胭脂扣》，關錦鵬和梅艷芳成為深交，「張國榮就係大家都去DD（中環DISCO DISCO）飲嘢，成日同一大班識嘅朋友撞到，但唔算熟囉，都係因為《胭脂扣》開始成為好朋友！」可一不可再的經典，原本在2002年有機會再在關錦鵬手上，將《胭脂扣》夢幻組合重現，那個劇本叫《逆光風》，故事發生在歐洲小城的唐人街，有一家叫「佛跳牆」的百年老店，梅艷芳是這家老店的掌舵人，張國榮則演正在歐洲拍廣告的香港導演。導演遇上老闆娘，發展一段夢幻之情和見證唐人街老店的衰落……

「我哋打算喺葡萄牙拍，我同編劇（魏紹恩）已經去晒睇景，出發前已經有完整劇本有晒分場。嗰時王海峰（電影公司老闆）就話，你做完research返嚟睇吓點先啦，佢安排製片同我哋一齊去埋葡萄牙睇景，計埋條數返到嚟，佢覺得計唔掂，同埋佢覺得呢個劇本得唔得㗎？有啲詭異，唔係講鬼，係佢覺得唔夠大路囉！拍唔成，我覺得遺憾㗎，未reunion到兩個都已經先後走咗啦！」

2003年香港沙士，哥哥和阿梅先後走了。兩人的最後階段，關錦鵬說：「我覺得張國榮開始有狀況嘅時候，我唔係佢覺得傾心事嘅朋友！梅艷芳就忙於好多朋友同佢去搵好多唔同嘅醫師，反而嗰時係我打聽佢兩位嘅健康狀況係點。」

去北京係選擇錯誤

關錦鵬記起，2002年的某一天，那時候台灣導演楊德昌，經關錦鵬約了張國榮傾合作，「楊德昌導演，都過咗身啦（2007年）！其實最初想拍《色，戒》嗰個係楊德昌導演，本來係張國榮做。我安排咗楊德昌同張國榮見面，當時喺張國榮屋企，我喺佢哋旁邊，佢哋喺度傾偈，我見到張國榮將自己對手一直擺咗喺自己大腿下，楊德昌食完飯走咗，我問佢做乜嘢事呀，原來佢係手震！」大家都心知，當然不是因為見到大導演手震，但哥哥沒有再透露更多。

巨星隕落，電影圈的光輝亦今非昔比，關錦鵬說不可能用以往的盛世來對比今日的境況，他關心的，始終是創作上將面對更多不同的限制，「我可以喺80年代拍戲，睇到80年代香港電影無論工業化又好，或者好商業取向大環境工業裏面，都有一啲好特別嘅電影，甚至可以得到好多外國關注；𠵱家如果喺民間搵到一啲好充裕資金係比較難，我亦唔知道之後嘅審批會唔會令到成件事自由度會點，可能會有更加多限制囉，呢樣嘢好影響創作！」

關錦鵬很早成名。1976年讀中六時已考入無綫第五期藝訓班，當年同屆同學是駱應鈞。預科畢業後考入浸會傳理系，未畢業就被周梁淑怡請到無綫菲林組。到1979年，關錦鵬投身電影圈，成為許鞍華的副導演，1985年得電影公司老闆梁李少霞賞識，執導首部作品《女人心》，之後的《地下情》、《胭脂扣》、《阮玲玉》、《人在紐約》等都是電影頒獎禮常客。

早年幾乎年年有戲開，之後開始合拍片生涯，「嗰時某程度上好多人都話大陸市場係咪一個考慮，90年代香港電影好多資源已經慢慢少，《紅玫瑰白玫瑰》同《長恨歌》都係合拍電影！」關錦鵬說，當年選擇到北京開設個人工作室，如今看來，是一個錯誤。「我覺得有少少選擇錯誤。我自己去北京開工作室，我選擇錯咗！國內好多投資人覺得香港電影人唔接地氣呀，佢哋要類型電影，但係當大陸導演都可以掌握得類型電影咁好嘅時候，香港電影導演或者製作人咪開始被邊緣化囉！我好明顯感覺到！」

被邊緣化的結果，關錦鵬要開戲不容易，尤其他是一個不會輕易為投資者，將自己電影題材或內容妥協的一個導演。自2005年《長恨歌》後，他到2010年才拍了一套講上海戲班小子、至今仍未有機會正式上映的《用心跳》，「所以咪做吓監製囉！」關錦鵬苦笑。在內地的那些年，他除了為趙薇監製過《致我們終將逝去的青春》外，也為好些新導演作監製工作。

𠵱家成個維港變晒

2018年完成的《八個女人一台戲》，至今仍是正式上映無期，只曾在2019年的香港國際電影節，以及上月關錦鵬的「焦點影人」單元內放映過。關錦鵬說，這將會是他最後一套合拍片，「如果《八個女人》係一套港產片（沒有內地資金），就搶住上咗好耐啦！真係三年喇，投資方話得話得，係就得咗好耐啦！有段時間就話有啲台詞要改，有啲對白特別係講維港嗰啲啦！」戲中尾場，梁詠琪指住維港對鄭秀文說：「你睇吓，𠵱家成個維港變晒喇！」2018年完工的戲，今天不是成為神預言？關錦鵬再苦笑：「咁佢哋咪識睇囉！」

不想再返內地拍戲，關錦鵬要回歸香港，「我啱啱同一個年輕攝影師，同埋魏紹恩傾偈，我哋幾個人可能係一廂情願啦，覺得《八個女人一台戲》係最後一套喺香港拍嘅香港片！冇㗎喇，你得到呢啲明星，莊文強返大陸拍啦，搭景都好，如果資金好多錢嘅，林超賢咪返大陸拍囉！《八個女人》都用咗幾千萬㗎，但係如果今日你話用幾千萬去拍，唔得！」

在戲中，客串的士司機一角的鄒凱光，有句對白是「香港電影死咗啦！」身為導演的關錦鵬卻說，「我唔覺得電影已死！」拍慣大卡士大製作的關錦鵬，接受到自己拍低成本製作的一天嗎？「我都要接受！我𠵱家同魏紹恩都搞緊一個劇本，都係諗住幾百萬㗎咋！好似《藍宇》嗰時，有邊個知胡軍同劉燁係邊個啫？《用心跳》我都拍得一餐，結果得唔到上映！唔好諗咁多啦，如果到時連關錦鵬搵六百萬都搵唔到，咁咪算囉！」大有大做，小有小做。

《藍宇》今年剛好20周年。關錦鵬說，從來不覺得這是一部情色同志片，「只不過佢（劉燁）皮肉生涯嘅時候，俾你見到佢嘅身體咋嘛！如果大家有留意，我覺得更加照顧到成個80年代，喺大陸發生緊嘅變化，六四都出現咗啦！」如果《藍宇》今天才拍，電影中出現過的六四情節，有機會上映嗎？關錦鵬答得肯定，「梗係上唔到啦！唔知點解，𠵱家啲人喺啲電影節（國內）介紹我，佢就係拍《藍宇》嘅導演，我就話，講得嘅咩？」

在內地，同志是禁忌、六四是禁忌。在香港，關錦鵬早就出櫃公開同志身份，他和圈外男友拍拖三十多年，到底有否想過同婚？他說：「從來冇！好彩冇！如果唔係就好似啲夫妻𠵱家意見不合，離婚好定唔離婚好！」意見不合，原來政見不同，「咪兩邊囉！大家識做，大家都唔會去講呢個話題！大家都分房瞓咗咁多年，佢係包租公，我係租客咁囉！係囉，老夫老妻，大家意見不合都冇事囉！佢喺屋企個廳個channel永遠都係大台，我咪入房用我其他方法去睇news囉！我覺得佢係一個中產，佢係打工，然之後佢有層樓，佢覺得已經得到佢應該得到嘅嘢，所以佢覺得呢幾年發生嘅事，係干擾緊佢精神上甚至乎實體上好多嘢！我冇得改變佢㗎喎！」

去年開始在城大教書的關錦鵬，他說面對學生、面對年輕人很開心。大概總比留在家中好吧！

【後記】最港電影

關錦鵬抽着煙望着維港，問他那套作品最有香港情懷，他說：「都係《地下情》，跟住咪《八個女人》囉！」

此時此刻，甚麼劇本題材最適合香港？「寫緊㗎喇，講緊一班香港人，你話適應又好，唔適應又好，有一晚，最後一晚，適逢其會可能喺一個occasion，大家自己嘅選擇囉，呢個occasion完咗之後，呢個地方冇喇，我哋會得到啲咩？我哋曾經嚟過食飯，開心過吵鬧過飲醉過，嗰啲日子唔會再有！」

地方可以消失，最緊要有人。

場地提供：Pier 1929