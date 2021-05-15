520是對愛人表達心意，高聲説愛你的日子，以下精選了520美妝禮物，將心意通過禮物送給愛人，讓愛人每天化妝都感到愛意濃濃！

YSL Beauté推出520告白限量服務及優惠，由5月11-23日推出獨特訂製的個人化YSL唇膏及香水。60秒數碼化高級訂製刻字服務，可選取喜愛的唇色及香水，包括Mon Paris香水系列、Rouge Pur Couture絕色唇膏、Rouge Pur Couture The Slim絕色時尚啞緻唇膏，更有520 Je t’aime網店限時優惠，以獨特訂製刻字表達愛意，更顯獨一無二。

Dior新推出傲姿持色啞緻唇釉 ，帶來極緻持久、顯色而不暈染的液態配方。Dior經典的纖細軟絨刷頭，靈感擷取自花瓣的形狀，一抹盡釋濃郁唇色。花瓣形狀刷頭的凹位能舀出精準的分量；圓滑的部分可將唇釉均勻地推開；尖端的部分則能勾勒精準唇形，為愛人帶來Dior Forever的雋永唇色及承諾。

由著名化妝師Pat McGrath推出的同名化妝品牌推出的Divine Rose Luxe四色眼影及心型造型的Love & Lust唇彩組亦極有戀愛氣氛。

By Terry推出的亮光CC Palette將光影、調色、胭脂提亮三合一，並含玫瑰護膚成份，更有浪漫玫瑰壓紋，代替花束更合愛人心意！

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